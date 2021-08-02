Как не остаться без денег. Инструкция из 5 пунктов для тех, кто продает и покупает в интернете

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер. Источник pixabay.com

– Мошенничество остается серьезной проблемой для всех компаний, которые работают в интернете. Мошенники подделывают сайты банков, почтовых служб, онлайн-магазинов. Чтобы защитить пользователей на Куфаре создали несколько барьеров от двухэтапной проверки через привязку аккаунта к номеру телефона до скрытых номеров телефонов в профилях и в текстах объявлений. Кроме того, блокируются IP-адреса мошенников и поддельных (фишинговых) страниц, а также ссылки в сообщениях между пользователями.

Результат виден в цифрах: в апреле служба безопасности Куфара зафиксировала подозрительную активность только для 0,06% сделок, в июне показатель уменьшился вдвое – до 0,03%.



Правда, это вовсе не значит, что мошенники перестанут пытаться обмануть пользователей: когда тяжесть взлома становится несоизмерима с выгодой, они уходят или меняют тактику.

Вот что должно вас насторожить, если вы продаете и покупаете в интернете. Стоит сказать, что способы мошенничества универсальны, похожие схемы применяются для обмана клиентов любых маркетплейсов, интернет-магазинов, банков и служб доставки.

Предложение продолжить общение в Viber, WhatsApp, Telegram или другом мессенджере

Поскольку вредоносные ссылки на поддельные (фишинговые) страницы блокируются, мошенники под любым предлогом уводят потенциальную жертву с площадки. Кстати, были случаи, когда злоумышленники писали в мессенджерах даже от имени службы поддержки Куфара. Здесь стоит помнить, что компания пишет только на самой площадке, отвечает в официальных аккаунтах компании в соцсетях, может отправить email или позвонить по телефону. В чат-ботах и мессенджерах она не работает.

Что делать: если вы обнаружили, что в Viber с вами общается мошенник, заблокируйте его.

Предложение перейти по ссылке, чтобы оформить платеж или доставк

фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Предположим, вы все-таки решили продолжить беседу с потенциальным продавцом (покупателем) в мессенджере. Ни в коем случае не переходите по ссылкам, которые вам присылают!

Отличить поддельную страницу можно по названию в адресной строке. Например, ссылки на официальные страницы Куфара выглядят так: www.kufar.by, www.re.kufar.by, www.auto.kufar.by, www.business.kufar.by, www.cards.kufar.by, www.perevod.kufar.by или www.dostavka.kufar.by. Если начало ссылки, которую вам прислали, отличается, вас пытаются направить на поддельную страницу.

Что делать: прежде чем переходить по каким-то сторонним сслыкам в мессенджерах, уточните все вопросы у support.kufar.by или в официальных сообществах в соцсетях.

Украинский, российский или любой не белорусский номер

Признак мошенничества – если продавец или покупатель не берут трубку, а все общение ведут исключительно в Viber, WhatsApp или Telegram. Так проще сохранить анонимность, а Олегу с двумя судимостями представиться Ольгой из Мозыря.

А еще обман не знает границ – очень часто белорусов пытаются облапошить мошенники из-за рубежа.

Что делать: если номер, с которого с вами пытаются связаться по поводу покупки или продажи какого-то товара, начинается на +7, +380 или на другие неизвестные вам цифры – серьезно подумайте о своих рисках.

Предложение ввести данные карты или верифицировать ее

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Самый важный пункт касается каких-либо манипуляций в вашей банковской картой. Мошенники часто прикидываются покупателями и просят у продавцов ввести данные их банковских карт (номер, срок действия, CVV-код, пароль) якобы для того, чтобы оплатить товар или услугу. На самом деле, чтобы получить деньги, достаточно сообщить покупателю номер вашей карты или даже просто номер телефона. Никаких дополнительных действий и подтверждений карты для получения денег не нужно!

Еще один распространенный вариант: требование «верифицировать», «идентифицировать», «аутентифицировать» карту, «зарезервировать» на ней средства для совершения сделки. Для этого мошенники часто прикидываются банковскими работниками и создают правдоподобно выглядящие поддельные страницы банковских сервисов, на которых и просят ввести данные. Также вас могут попросить сообщить баланс вашей карты или предупредить о том, что на ней будет «зарезервирована» определенная сумма для совершения платежа или получения денег от «покупателя».

Кроме того, вам могут сказать, что при проведении платежа произошел сбой и опять же попросить ввести срок действия карты, CVV-код и пароль, иногда даже речь может зайти о вводе данных другой карты для «возврата» средств.

Что делать: немедленно обратитесь в службу техподдержки банка, службу поддержки Куфара или даже заблокируйте карту, чтобы не потерять деньги.

Предложение перевести предоплату за товар



Этот способ обмана основан все на том же убеждении доверчивого продавца, что раз денег у него не требуют, более того – предлагают заплатить, то и опасаться нечего. Дальнейшая схема проста: просьба сообщить все данные карточки (номер, срок действия, CVV-код) – и неминуемая потеря средств.

Что делать: отказаться от такой схемы и сообщить в службу поддержки.