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Как не остаться без денег. Инструкция из 5 пунктов для тех, кто продает и покупает в интернете
Источник материала: Myfin
– Мошенничество остается серьезной проблемой для всех компаний, которые работают в интернете. Мошенники подделывают сайты банков, почтовых служб, онлайн-магазинов. Чтобы защитить пользователей на Куфаре создали несколько барьеров от двухэтапной проверки через привязку аккаунта к номеру телефона до скрытых номеров телефонов в профилях и в текстах объявлений. Кроме того, блокируются IP-адреса мошенников и поддельных (фишинговых) страниц, а также ссылки в сообщениях между пользователями.
Результат виден в цифрах: в апреле служба безопасности Куфара зафиксировала подозрительную активность только для 0,06% сделок, в июне показатель уменьшился вдвое – до 0,03%.
Правда, это вовсе не значит, что мошенники перестанут пытаться обмануть пользователей: когда тяжесть взлома становится несоизмерима с выгодой, они уходят или меняют тактику.
Вот что должно вас насторожить, если вы продаете и покупаете в интернете. Стоит сказать, что способы мошенничества универсальны, похожие схемы применяются для обмана клиентов любых маркетплейсов, интернет-магазинов, банков и служб доставки.
Предложение продолжить общение в Viber, WhatsApp, Telegram или другом мессенджере
Поскольку вредоносные ссылки на поддельные (фишинговые) страницы блокируются, мошенники под любым предлогом уводят потенциальную жертву с площадки. Кстати, были случаи, когда злоумышленники писали в мессенджерах даже от имени службы поддержки Куфара. Здесь стоит помнить, что компания пишет только на самой площадке, отвечает в официальных аккаунтах компании в соцсетях, может отправить email или позвонить по телефону. В чат-ботах и мессенджерах она не работает.
Что делать: если вы обнаружили, что в Viber с вами общается мошенник, заблокируйте его.
Предложение перейти по ссылке, чтобы оформить платеж или доставк
Предположим, вы все-таки решили продолжить беседу с потенциальным продавцом (покупателем) в мессенджере. Ни в коем случае не переходите по ссылкам, которые вам присылают!
Отличить поддельную страницу можно по названию в адресной строке. Например, ссылки на официальные страницы Куфара выглядят так: www.kufar.by, www.re.kufar.by, www.auto.kufar.by, www.business.kufar.by, www.cards.kufar.by, www.perevod.kufar.by или www.dostavka.kufar.by. Если начало ссылки, которую вам прислали, отличается, вас пытаются направить на поддельную страницу.
Что делать: прежде чем переходить по каким-то сторонним сслыкам в мессенджерах, уточните все вопросы у support.kufar.by или в официальных сообществах в соцсетях.
Украинский, российский или любой не белорусский номер
Признак мошенничества – если продавец или покупатель не берут трубку, а все общение ведут исключительно в Viber, WhatsApp или Telegram. Так проще сохранить анонимность, а Олегу с двумя судимостями представиться Ольгой из Мозыря.
А еще обман не знает границ – очень часто белорусов пытаются облапошить мошенники из-за рубежа.
Что делать: если номер, с которого с вами пытаются связаться по поводу покупки или продажи какого-то товара, начинается на +7, +380 или на другие неизвестные вам цифры – серьезно подумайте о своих рисках.
Предложение ввести данные карты или верифицировать ее
Самый важный пункт касается каких-либо манипуляций в вашей банковской картой. Мошенники часто прикидываются покупателями и просят у продавцов ввести данные их банковских карт (номер, срок действия, CVV-код, пароль) якобы для того, чтобы оплатить товар или услугу. На самом деле, чтобы получить деньги, достаточно сообщить покупателю номер вашей карты или даже просто номер телефона. Никаких дополнительных действий и подтверждений карты для получения денег не нужно!
Еще один распространенный вариант: требование «верифицировать», «идентифицировать», «аутентифицировать» карту, «зарезервировать» на ней средства для совершения сделки. Для этого мошенники часто прикидываются банковскими работниками и создают правдоподобно выглядящие поддельные страницы банковских сервисов, на которых и просят ввести данные. Также вас могут попросить сообщить баланс вашей карты или предупредить о том, что на ней будет «зарезервирована» определенная сумма для совершения платежа или получения денег от «покупателя».
Кроме того, вам могут сказать, что при проведении платежа произошел сбой и опять же попросить ввести срок действия карты, CVV-код и пароль, иногда даже речь может зайти о вводе данных другой карты для «возврата» средств.
Что делать: немедленно обратитесь в службу техподдержки банка, службу поддержки Куфара или даже заблокируйте карту, чтобы не потерять деньги.
Предложение перевести предоплату за товар
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