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Прокуратура потребовала ликвидировать владельца интернет-ресурса Hrodna.life

02.08.2021 15:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прокуратура потребовала ликвидировать ООО «Гродно лайф медиа», владельца интернет-ресурса Hrodna.life.

Суд начнется 11 августа, сообщает @bajby. 

Напомним, за последний год редакция Hrodna.life подверглась арестам сотрудников, обыскам, получила более $10 тыс. штрафов, а телеграмм-канал портала власти признали экстремистским.
 
Теги: Гродно
 
 
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Прокуратура потребовала ликвидировать ООО «Гродно лайф медиа», владельца интернет-ресурса Hrodna.life.
 
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