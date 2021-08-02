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Прокуратура потребовала ликвидировать владельца интернет-ресурса Hrodna.life
Источник материала: Партизан
Прокуратура потребовала ликвидировать ООО «Гродно лайф медиа», владельца интернет-ресурса
Суд начнется 11 августа, сообщает @bajby.
Напомним, за последний год редакция Hrodna.life подверглась арестам сотрудников, обыскам, получила более $10 тыс. штрафов, а телеграмм-канал портала власти признали экстремистским.
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Прокуратура потребовала ликвидировать ООО «Гродно лайф медиа», владельца интернет-ресурса Hrodna.life.
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