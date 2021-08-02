«Менее 700 рублей в месяц не выходило». Курьеры без авто рассказывают о своей работе

Источник материала: Салiдарнасць

Onliner поговорил с курьерами без автомобилей об их работе. Среди них — молодые и не очень, парни и девушки, люди на моноколесе и самокате, доставщики еды и товаров из секс-шопа.

Узнали, каково им работать в дождь и обжигающую жару, окупаются ли усилия, часто ли белорусы дают чаевые и многое другое.





Виталий, 40 лет, курьер на моноколесе. «Пицца — проклятие каждого курьера, а 90% заказов — это шаурма»

Если посмотреть, как Виталий разъезжает в шлеме и на моноколесе, держа обеими руками пиццу, можно подумать, что в обычной жизни он акробат. Но мужчина работает простым инженером-строителем.

— Я и так люблю рассекать вечером на моноколесе, чтобы проветривать мозг, а тут решил совместить, чтобы еще и денежка капала, — говорит Виталий. — Сначала я считался пешим курьером, потому что такого транспорта в компании не числилось, а потом меня стали считать велокурьером — у них преимущество перед пешими по количеству заказов. Но люди часто округляют глаза на улице, когда видят меня.

После работы инженер переодевается в желтого курьера eda.yandex.by. Пока это работа по договору подряда, но, по слухам, всех курьеров хотят переводить на ИП.

— Я начал работать с самого открытия доставки «Яндекса». Пока заказов не много, ждем подключения сетей фастфуда. Платят по 3 рубля за заказ плюс 1 рубль за каждый километр до клиента (итого — 4,5 рубля). Обычно в будний день за 4 часа развожу 4 заказа, в итоге получаю около 20 рублей.

В выходной куда веселее: у меня рекорд — 10 заказов за 6 часов (или 45 рублей в день). У студентов, которые работают по 11 часов, выходит и по 17 заказов за день (около 70 рублей). Я считаю, что по белорусским меркам это неплохо, учитывая, что никакой квалификации не надо. А вот чаевых дают очень мало, примерно за 1 из 20 заказов.

Виталий говорит, что у этой службы доставки есть плановые и свободные слоты. Если ты выбрал первый вариант, то заранее выбираешь удобное время и локацию и затем должен быть там. Если заказов не окажется, курьеру заплатят по 4 рубля за каждый час «простоя». Опоздал или не пришел — получаешь штраф в 4 рубля за каждый час. А вот свободный слот можно начинать в любое время и в любом месте. Но нет и «минималки», а нет заказов — нет денег. Заказ в первую очередь получит плановый курьер.

— Мне на колесе совсем не напряжно ездить, но если 11 часов провести на велосипеде, точно будет тяжеловато. Нам выдают специальный дождевик, сумку и майку — в них и работаешь в зависимости от погоды. Никаких специфических требований не предъявляют, но стараются брать людей помоложе.

Больше всего мороки с пиццей, это проклятие каждого курьера: ее нужно везти перед собой горизонтально, иначе сыр съезжает. Но у меня около 90% заказов — шаурма. Самый пик работы каждого курьера — плохая погода в выходные, поэтому пока жара и дачный сезон, у нас чаще простой, чем аврал. Надеюсь, в сентябре будет получше.

Диана, 24 года, пеший курьер. «На самом деле даже рубль чаевых — это уже радость»

Девушки-курьеры не то чтобы сродни единорогам, но встречаются нечасто. У нашей собеседницы Дианы большой опыт работы курьером в самых разных организациях — около 9 лет. О курьерском опыте она согласилась рассказать анонимно, потому что часто совмещает подработку с основной работой.

— Первую работу я нашла в 2012 году, когда мне было 15, — говорит девушка. — Работала курьером в рекламной компании — забирала продукцию, отвозила печатникам, потом опять забирала через определенное время и отвозила либо в офис, либо заказчику. Для 15-летней девочки это была неплохая подработка — около 1200 в переводе на новые деньги. Но кроме этого я еще исполняла все «хотелки» директора: сходить за кофе, сбегать в соседнее здание к ее знакомым печатникам, забрать подарки для детей…

Затем Диана занималась доставкой офисных документов в Москве. Их нужно было привозить по линии метро. Платили неплохо — 200 российских рублей за доставку. На проезд в день давали 1000 плюс 800 на обед и личные нужды. Затем Диана вернулась в Минск и после этого поработала много где: от точки парфюмерии в «Силуэте» до секс-шопа. Говорит, с курьерской работой в последнем связано больше всего смешных историй.

— Меня сразу заинтересовала эта вакансия, а менеджер трижды уточнила, понимаю ли я, что это интим-магазин, — смеется девушка. — Получала я там немного — 5 рублей за доставку, но зато какие были чаевые! Иногда и 20 рублей оставляли.

Девушка делит клиентов секс-шопа на три условные категории: застенчивые (краснели, всегда говорили «без сдачи» и убегали), спокойные (забирали заказ, расплачивались и чаще других давали на чай) и те, кто пытался с ней познакомиться. Вторых она любит больше всего, последних — меньше.

— Как-то был не очень адекватный клиент, которого я 3 часа не могла по городу поймать, а когда мы все-таки встретились, он потом 40 минут шел за мной и уговаривал пойти с ним хоть куда-нибудь. Или одному из клиентов очень не терпелось получить свой заказ: он за 25 минут позвонил мне 7 раз с вопросом, когда я у него буду. А когда я приехала, то смогла дозвониться до него только через полчаса.

Захожу в итоге в магазин игрушек, выходит пьяный в дрова мужик средних лет и говорит: «Ой, точно, это ж мой кореш заказал», берет товар и расплачивается. Но стоило мне дойти до остановки, как он снова звонит: «Вы мне нужны! Я хочу позвать вас на свидание!» Мысленно спрашиваю его: «Серьезно? Ты только что купил виагры на 60 рублей и думаешь, что хорошая идея клеить курьера, который тебе ее привез?» Короче, еле отделалась от него.

Последний год Диана работает полный день в «небольшой конторке» и может заниматься доставкой в рабочее время (спецформы нет, а заказы легко помещаются в рюкзак). Типичные клиенты — дети и подростки, из этого вытекают все минусы.

— Часто они заказывают доставку через сайт, с мамкиного/папкиного телефона его подтверждают, а потом я звоню клиенту и выясняется, что родители знать не знают ни о каком заказе. Сейчас меня перевели на работу в выходные, но в дачный сезон в городе мало кто тусуется. Поэтому за все выходные — 5—6 заказов (по 6 рублей за доставку плюс 5 рублей в день на проезд). Хотя еще два месяца назад я работала с одним выходным в неделю, имея минимум 6 заказов в день, — менее 700 рублей в месяц не выходило. А по праздникам так вообще пушка — за 4—8 часов можно было получить от 900 до 1200 рублей.

Минусов у такой работы тоже немало. По словам девушки, курьеров часто «вообще не считают за людей».

— Могут наорать, оскорбить или вообще закрыть дверь перед носом, если пьяные заказали и не помнят этого. Бывает очень обидно. Когда я сама заказываю доставку, стараюсь хоть 5 рублей оставить на чай. На самом деле даже рубль — это уже радость. У меня бывало, что за день 15 клиентов из 20 скинут по рублю на чай. И в конце вечера у тебя есть 10—20 рублей, на которые можно купить себе немного продуктов и кошке корм.

Артем, 19 лет, курьер на электросамокате. «9 часов пешим курьером поработать — это очень тяжело, я за день стер ноги в кровь»

Артем работает поваром, но сейчас у него отпуск, и парень решил попробовать себя в качестве курьера доставки еды delivio.by. Опыт такой работы пока небольшой (около месяца), но, по наблюдениям Артема, оплачивается она лучше основной.

— Я начинал как пеший курьер, а потом купил самокат, — говорит молодой человек. — Просто давно его хотел, а тут как раз у велокурьеров оказались выше ставки (у них большее расстояние между точками). Ну и 9 часов пешим курьером поработать — это очень тяжело, я за день стер ноги в кровь. Рюкзак с едой весит 4—5 кг, для меня это немного. Да и на самокате в жару было не очень сложно: тебя обдувает — и температуры не чувствуешь. А вот пешим курьерам не позавидуешь в такую погоду. Недавно видел хрупкую девочку-курьера, которая почти в 40 градусов жары тащила огромный баул от метро.

По словам Артема, сначала курьеры проходят обучение и стажировку. График составлять нужно в пятницу на неделю вперед и за 10 минут до начала рабочего дня необходимо быть в зоне доставки, которую выставит супервайзер. Потом включаешь приложение и ждешь заказы.

— Многого не требуют: нужно быть опрятным и в специальной одежде. Когда приехал — необходимо представиться курьером, поздороваться, передать заказ в целости и сохранности и пожелать клиенту хорошего дня. По моим наблюдениям, больше всего заказов бывает в понедельник, пятницу и выходные.

Вторник и среда — совсем мертвые дни. Выходишь в среду — и может ни одного заказа не быть. Пока мой рекорд — 4 заказа за 2 часа. За работу в час пик платят 3,8 рубля за заказ (пешему — 3,3 рубля). Расчет на карточку еженедельно по понедельникам. На прошлой неделе отработал 3 дня по 6 часов, получил на карточку около 100 рублей. Чаевые тоже дают, это очень приятно! Есть и электронные, но чаще люди просто дают наличными от 1 до 5 рублей.

Парень говорит, что в его службе доставки не доплачивают за простой из-за отсутствия клиентов и километраж, но нет обязанности работать в выходные или открывать ИП.

— Не могу сказать, что это работы мечты, но в целом мне нравится: никто не стоит над душой, и сложного ничего нет. Если работать так по 8 часов в день, то зарплата выйдет больше, чем я получаю поваром. Поэтому после отработки я не планирую возвращаться, побуду лучше курьером какое-то время, — делится планами Артем.

Оксана, 25 лет, пеший курьер: «Проездного не было, поэтому чтобы сэкономить, чаще шла пешком»

Для 25-летней Оксаны это периодическая подработка, большую же часть времени она трудится специалистом по продажам в сфере автозапчастей. Девушка впервые попробовала себя в качестве курьера службы xytki.by в марте 2018 года. Проработала 5 месяцев, и затем был перерыв до прошлого года, после чего — еще несколько месяцев работы. По данным сервиса, за это время хрупкая девушка выполнила более 275 доставок.

— Три года назад я уходила с работы и решила попробовать совместить летний отпуск с дополнительным заработком — стать пешим курьером. Идея лежала на поверхности: сначала я сама была заказчиком этой доставки, а потом решила попробовать себя в качестве курьера, — говорит Оксана. — Оставила заявку на сайте, со мной связался руководитель и провел собеседование. Условия (а среди них — плата сугубо за доставку) меня устроили. График я подстраиваю сама под себя: бывало, неделями по 5—7 доставок в день, а бывало, вообще не работаю.

По словам Оксаны, никаких особых требований к курьерам не предъявляют — нужно аккуратно выглядеть, быть пунктуальным и вежливо общаться с клиентами. Теперь еще обязательно быть ИП — только так вас возьмут на работу в эту службу доставки. Проезд на общественном транспорте и мобильную связь вам не оплачивают.

— Я и так была ИП, поэтому никаких проблем с этим не возникло. Я всегда есть в их базе курьеров, и когда мне хочется, обращаюсь к сервису. Но я рассматриваю это исключительно как подработку, постоянно быть на ногах очень тяжело. Разумеется, я ездила и на автобусах, троллейбусах, в метро. Но проездного у меня не было, поэтому чтобы сэкономить какую-то копейку, чаще шла пешком. Клиенты, конечно, часто удивлялись, увидев курьера-девушку.

Примерная стоимость доставки пешим курьером — от 7 до 8 рублей, из них 25% — комиссия сервиса.

— В итоге на руки за заказ выходит 5,5—6,5 рубля. В день при средней загруженности в 5—7 доставок можно заработать до 45 рублей. На мой взгляд, это неплохие деньги за такую работу. Вообще, это очень похоже на работу такси. Высвечивается заказ, ты видишь, что, куда и когда везти, какой вес заказа, и затем решаешь, подходит он тебе или нет. Второй вариант — ты заходишь на сервер, смотришь доступные даты доставки и выбираешь удобные тебе по расположению. Иногда это можно сделать и за день — некоторые клиенты размещают заказы заранее.

Самые частые заказы для доставки — не еда, а разные мелочи, поэтому и носить тяжести не приходилось.

— Вес — это один из главных параметров, от него зависит стоимость доставки. Я брала посылки весом не более 5 кг. Чаще всего нужно было доставить ключи, которые забывали дома, или заказ клиенту из интернет-магазина, у которого нет своих курьеров. Поэтому я ездила со своим рюкзаком. Но однажды случилась накладка: вес заказа указали в 5 кг, а по факту там оказались две огромные коробки весом 15 кг. Везти их нужно было недалеко, но я чуть дотащила их до остановки.

Потом написала в техподдержку, чтобы отправителю дали за это предупреждение, а мне — бонус. Вообще, за 275 доставок у меня не было ни одного серьезного конфликта. Однажды забыла взять у девушки деньги за услугу, но потом я ей позвонила и объяснила ситуацию, и она согласилась эти деньги доплатить. Сейчас уже начинаю скучать по этой работе и подумываю вернуться.