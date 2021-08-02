«Кейс Тимановской»: «Уже второй случай больших проблем от импульсивных решений»

Источник материала: Салiдарнасць





– Этот кейс наглядно демонстрирует как именно АГЛ получает информацию и немного говорит о его картине мира. Получает ее он быстро, как только телеграм-каналы начинают что-то раздувать. А в его картине мира телеграм-каналы имеют куда большее значение, чем может показаться на первый взгляд.

Возможно, на это влияет то что тот, кто курирует этот сектор, имеет хороший доступ к самому АГЛ и быстро подкладывает распечатки/присылает ссылки. Возможно, это само любопытство перед чистым бесцензурным миром, что же там пишут про тебя на самом деле.

Возможно, страх и уважение к телеграм-каналам как к истинным кураторам уличных событий 2020, в эту пользу говорит возня с Протасевичем и чуть ли не слухи про создание СМИ под него.

Но факт остаётся фактом: даже для среднестатистического посетителя интернета («читателя онлайнера») история с исходным видео Тимановской – история глубоко с задворок инфопространства. Но в картине мира того, кто принял решение отстранить её от игр на самом верху (а выше минспорта может быть только АГЛ), факт распространения примера неповиновения и нелояльность назначенному государством руководству по любому поводу (даже не связанному с политикой), является красной тряпкой.

У него опять сдали эмоции и он принял эмоциональное решение, не просчитав последствий (либо идя напрямую на конфликт с МОК, но зачем?).

Самый интересный вопрос – если решения человека настолько просчитываются для любой ситуации, то можно ли им манипулировать, подкладывая в папку инфу в нужном ракурсе?

Такое происходит любым высоким руководителем, использующим бюрократический аппарат для связи с «землёй». Но разница в том, насколько имеется баланс различных источников информации и насколько человек предсказуем с точки зрения реакции.

Это второй уже случай больших проблем от импульсивных либо не до конца просчитанных решений (первый – посадка самолета).

Явно не последний.

Тема Тимановской: как создать мегаскандал на ровном месте