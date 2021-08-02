Врач перечислила симптомы нехватки магния в организме

Источник материала: ОНТ

Нервная система взрослого человека включает в себя порядка 80 тысяч километров нервных волокон. Это вдвое больше длины экватора нашей планеты. Но также ежедневно в организме человека гибнут десятки тысяч нервных клеток.

Поэтому для «железных» нервов советуют принимать магний и железо. Считается, что у 25-30% населения наблюдается нехватка этих двух элементов. А в их повышенной потребности нуждаются те, кто летит на самолете, пребывает в сауне, недостаточно спит и многое другое.





Но просто сдать анализ на нехватку магния и железа – не вариант. Ведь в нашем организме уже есть запасы железа, которые он расходует и не подает вида о том, что что-то идет не так. А в крови дефицит железа отражается в последнюю очередь, поэтому одного анализа будет мало.

Елена Отливанчик, врач-эндокринолог Городского эндокринологического диспансера: «Если вы обнаружили у себя симптомы нехватки магния, вам следует обратиться в поликлинику по месту жительства. Вам будут назначены необходимые исследования. Для определения дефицита уровня магния проводится биохимический анализ крови. При установленном дефиците магния потребления продуктов, богатых магнием, уже будет недостаточно. И необходимо принимать специальные витаминные комплексы. В первую очередь нужно обратить внимание на симптомы дефицита магния в организме: повышенная усталость, бессонница, раздражительность. Наиболее богатыми источниками магния считаются орехи (кешью, кедровые орехи), семена подсолнечника и тыквы, гречневая и пшенная каши, белокочанная капуста, бананы и абрикосы. Источниками железа являются красное мясо и субпродукты, в частности печень».

Эти продукты помогут жить без стрессов и усталости. Но для тех, кто не ест мясо, на помощь придут сухие бобы и тёмно-зелёные овощи, которые также богаты железом. Ну, а ламинария заполнит пропуски магния в организме вегетарианцев и веганов. Ведь она содержит его больше, чем любой другой овощ.

ФОТО: pixabay.com

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