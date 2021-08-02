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Врач перечислила симптомы нехватки магния в организме
Источник материала: ОНТ
Нервная система взрослого человека включает в себя порядка 80 тысяч километров нервных волокон. Это вдвое больше длины экватора нашей планеты. Но также ежедневно в организме человека гибнут десятки тысяч нервных клеток.
Поэтому для «железных» нервов советуют принимать магний и железо. Считается, что у 25-30% населения наблюдается нехватка этих двух элементов. А в их повышенной потребности нуждаются те, кто летит на самолете, пребывает в сауне, недостаточно спит и многое другое.
Но просто сдать анализ на нехватку магния и железа – не вариант. Ведь в нашем организме уже есть запасы железа, которые он расходует и не подает вида о том, что что-то идет не так. А в крови дефицит железа отражается в последнюю очередь, поэтому одного анализа будет мало.
Эти продукты помогут жить без стрессов и усталости. Но для тех, кто не ест мясо, на помощь придут сухие бобы и тёмно-зелёные овощи, которые также богаты железом. Ну, а ламинария заполнит пропуски магния в организме вегетарианцев и веганов. Ведь она содержит его больше, чем любой другой овощ.
ФОТО: pixabay.com
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Нервная система взрослого человека включает в себя порядка 80 тысяч километров нервных волокон. Это вдвое больше длины экватора нашей планеты. Но также ежедневно в...
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