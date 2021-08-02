Блогер и журналист Вадим Манукян об инциденте с Тимановской: ее придумали, чтобы ввести против Беларуси так называемые спортивные санкции

Источник материала: ОНТ

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты Российской Федерации, блогер и журналист Вадим Манукян высказал свое мнение о ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. По его словам, хайп-скандал готовился заранее и планировался он США.

Вадим Манукян: «Эта провокация готовилась уже некоторое время. И все эти как будто бы внезапные посты с видео и какая-то запись, которая внезапно появилась в Сети, в которой якобы Тимановская общается с какими-то якобы руководителями белорусской делегации, – эту провокацию готовили США. А если быть конкретнее – их спецслужбы. Посольство США в Киеве в последнее время стало неким местом, в котором готовятся определенные провокации. Все последние проблемы и грядущие, к сожалению, проблемы, которые еще могут быть, готовятся фактически в этом штабе. Из этого же места вышла и история с Тимановской. Безусловно, Светлана Тихановская в этом поучаствовала тоже, потому что, пока она была в США, она тоже получила определенные инструкции на этот же счет. И сначала людям непосвященным было просто непонятно, почему же все происходит так. Американцы всегда так работают, их спецслужбы работают так, чтобы произвести эффект хайп-скандала. Собственно говоря, для чего Тимановскую придумали? Для того, чтобы ввести против Беларуси так называемые спортивные санкции. В итоге хотят привести к тому же, что было с Россией – отобрать гимн, флаг. Ничего нового они придумать не могут».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram