Белорусский союз журналистов замораживает участие в Международной федерации журналистов

Источник материала: ОНТ

Белорусский союз журналистов (БСЖ) заявил , что замораживает участие в Международной федерации журналистов (МФЖ) и приостанавливает взаимодействие с ее структурами.

Уточняется, что это решение было принято 22 июля Секретариатом Союза журналистов, представителями всех областных Объединений БСЖ и Комитетом по этике единогласно.

Указываются основные причины приостановки контактов с МФЖ:

игнорирование со стороны чиновников МФЖ позиции и аргументов БСЖ;

неконструктивная и ангажированная политика чиновников МФЖ;

политическое вмешательство во внутренние дела Беларуси и профессионального медиасообщества;

отсутствие солидарности с журналистами Беларуси при нарушении НПО и иностранными государствами их базовых свобод и прав;

отступление чиновников МФЖ от Глобальной хартии этики журналистов, базовых стандартов МФЖ и положений Конституции МФЖ.

Фото: Pixabay

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