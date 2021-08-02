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Белорусский союз журналистов замораживает участие в Международной федерации журналистов
Источник материала: ОНТ
Белорусский союз журналистов (БСЖ)
Уточняется, что это решение было принято 22 июля Секретариатом Союза журналистов, представителями всех областных Объединений БСЖ и Комитетом по этике единогласно.
Указываются основные причины приостановки контактов с МФЖ:
Фото: Pixabay
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Белорусский союз журналистов (БСЖ) заявил, что замораживает участие в Международной федерации журналистов (МФЖ) и приостанавливает взаимодействие с ее...
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