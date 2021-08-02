Дружба утят и обезьянки растрогала Сеть. Только взгляните на эту милоту!

Источник материала: ОНТ

Дружба между разными животными – это всегда очень трогательно, тем более между детенышами. Ролик опубликовали в Instagram.

В Сети набрало популярность видео, в котором несколько утят проводят время с обезьянкой. Малыши резвятся на траве, играют и вместе спят – разве это не идиллия? Только интересно, будут ли они дружить, когда вырастут?



Комментаторы в Сети пришли в восторг от малышей: «Самое милое видео за сегодня», «Когда говорят, что вы не подходите друг другу, но вам все равно хорошо вместе», «Так мило, я тоже так хочу», «Это я у бабушки в деревне».

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