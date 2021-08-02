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Дружба утят и обезьянки растрогала Сеть. Только взгляните на эту милоту!
Источник материала: ОНТ
Дружба между разными животными – это всегда очень трогательно, тем более между детенышами. Ролик опубликовали в Instagram.
В Сети набрало популярность видео, в котором несколько утят проводят время с обезьянкой. Малыши резвятся на траве, играют и вместе спят – разве это не идиллия? Только интересно, будут ли они дружить, когда вырастут?
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Дружба между разными животными – это всегда очень трогательно, тем более между детенышами. Ролик опубликовали в Instagram. В Сети набрало популярность видео, в котором...
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