Соглашение о детях: как его правильно составить? Объясняет адвокат

Источник материала: ОНТ

Молодые люди хотят проверить свои чувства и пожить как муж и жена «понарошку», а потом зарегистрироваться. Иногда о регистрации речь вообще не идёт. И нередко заложниками таких ситуаций становятся дети. В самых сложных ситуациях помогает разобраться семейный адвокат Татьяна Семешко.





«Несколько лет я жил в гражданском браке. У нас родился ребенок. Мы договорились, что сын будет жить с матерью. Также согласовали, как мы будем с ним общаться и финансово обеспечивать. Хочу все правильно оформить. Нашел в интернете информацию, что можно подписать соглашение о детях. Но там сказано, что данная норма применима только к супругам при разводе. Что делать, если мы никогда в браке не состояли?» – спросил адвоката один из зрителей телеканала ОНТ.

Еще в прошлом году заключать соглашение о детях имели право супруги, которые находились в законном браке. Но ситуация изменилась, и родители ребенка, даже в том случае, если они не состоят в браке, в праве заключить подобное соглашение. Важно знать, что данное соглашение заключается в нотариальной конторе. В данном соглашении важно предусмотреть ряд пунктов.

Татьяна Семешко, адвокат: «Во-первых, необходимо предусмотреть, с кем будет из родителей проживать ребенок. Во-вторых, я рекомендую определить порядок участия в воспитании ребенка отдельно проживающего родителя. Определить дни, когда этот отдельно проживающий родитель может встречаться с ребенком, заниматься его досугом, воспитанием, физической подготовкой и так далее. Кроме того, можно в этом соглашении предусмотреть порядок выезда несовершеннолетнего за пределы Беларуси. И все остальные спорные вопросы между родителями нужно прописывать. Можно прописать и размер алиментов, и размер какого-то дополнительного финансового участия отдельно проживающего родителя в жизни ребенка».

При заключении соглашения важно знать, что указанные условия не должны противоречить нормам действующего законодательства, а также не должны нарушать права самого ребенка. Необходимо учитывать, что в данном соглашении учитываются вопросы, которые не урегулированы другими соглашениями. Предположим, об алиментах либо решениям суда.

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