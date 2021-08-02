Джонни Депп выиграл ходатайство против экс-супруги Эмбер Херд

Источник материала: ОНТ

Судебный конфликт между актером Джони Деппом и его экс-супругой Эмбер Херд не заканчивается. На днях Депп выиграл ходатайство против бывшей жены, передает Daily Mail. Теперь суд пересмотрит дело о 7 миллионах долларов, выплаченных актрисе после развода.

Разбирательство началось с обвинения экс-супруги в домашнем насилии со стороны Джонни Деппа. Во время суда, констатируют адвокаты актера, аргументы в защиту Деппа были проигнорированы, и актеру пришлось выплатить 7 миллионов долларов бывшей жене.

При этом Херд сказала, что переведет деньги Американскому союзу гражданских свобод и детской больнице Лос-Анджелеса. Однако адвокаты Деппа считают, что этот жест был фикцией. И теперь суд будет разбираться, куда на самом деле были потрачены выплаченные деньги.

Фото: depositphotos.com

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