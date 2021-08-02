|
Джонни Депп выиграл ходатайство против экс-супруги Эмбер Херд
Источник материала: ОНТ
Судебный конфликт между актером Джони Деппом и его экс-супругой Эмбер Херд не заканчивается. На днях Депп выиграл ходатайство против бывшей жены,
Разбирательство началось с обвинения экс-супруги в домашнем насилии со стороны Джонни Деппа. Во время суда, констатируют адвокаты актера, аргументы в защиту Деппа были проигнорированы, и актеру пришлось выплатить 7 миллионов долларов бывшей жене.
При этом Херд сказала, что переведет деньги Американскому союзу гражданских свобод и детской больнице Лос-Анджелеса. Однако адвокаты Деппа считают, что этот жест был фикцией. И теперь суд будет разбираться, куда на самом деле были потрачены выплаченные деньги.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судебный конфликт между актером Джони Деппом и его экс-супругой Эмбер Херд не заканчивается. На днях Депп выиграл ходатайство против бывшей жены, передает Daily Mail....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)