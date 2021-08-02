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Витебский областной центр Олимпийского резерва получит 10 тысяч белорусских рублей в качестве подарка от Максима Недосекова

02.08.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Витебский областной центр Олимпийского резерва получит 10 тысяч белорусских рублей в качестве подарка от Максима Недосекова

Витебский областной центр Олимпийского резерва получит 10 тысяч белорусских рублей – это подарок бронзового призера Олимпиады в Токио Максима Недосекова. 

Именно в Витебск он решил направить деньги, заработанные в рамках проекта «Олимпийский выбор», который совместно организовали Президентский спортивный клуб, НОК и Министерство спорта и туризма. Каждый медалист Олимпиады сможет выбрать спортивную организацию, куда и будет направлена материальная помощь на развитие детско-юношеского спорта. Ее размер напрямую зависит от качества медали.

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Теги: Витебск
 
 
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Витебский областной центр Олимпийского резерва получит 10 тысяч белорусских рублей – это подарок бронзового призера Олимпиады в Токио Максима Недосекова.  Именно...
 
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