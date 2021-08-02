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Юрий Щербацевич стал седьмым в финале олимпийской стрельбы из малокалиберной винтовки
Источник материала: ОНТ
Юрий Щербацевич 2 августа стал седьмым в финале олимпийской стрельбы из малокалиберной винтовки из трех положений.
Белорус долго держался в тройке лидеров, но ошибка в начале стрельбы из положения стоя отодвинула его на 7-ю позицию. Результат Юрия Щербацевича – 406,3 очка. Победителем в этом виде стал китаец Чаньхонь Жань. В финале он не только показал лучший результат, но и установил мировой рекорд – 466 баллов.
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Юрий Щербацевич 2 августа стал седьмым в финале олимпийской стрельбы из малокалиберной винтовки из трех положений. Белорус долго держался в тройке лидеров, но...
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