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Юрий Щербацевич стал седьмым в финале олимпийской стрельбы из малокалиберной винтовки

02.08.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Юрий Щербацевич стал седьмым в финале олимпийской стрельбы из малокалиберной винтовки

Юрий Щербацевич 2 августа стал седьмым в финале олимпийской стрельбы из малокалиберной винтовки из трех положений.

Белорус долго держался в тройке лидеров, но ошибка в начале стрельбы из положения стоя отодвинула его на 7-ю позицию. Результат Юрия Щербацевича – 406,3 очка. Победителем в этом виде стал китаец Чаньхонь Жань. В финале он не только показал лучший результат, но и установил мировой рекорд – 466 баллов.

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Юрий Щербацевич 2 августа стал седьмым в финале олимпийской стрельбы из малокалиберной винтовки из трех положений. Белорус долго держался в тройке лидеров, но...
 
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