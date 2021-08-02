Литва запросила у ЕС полмиллиарда евро на колючую проволоку

Источник материала: ОНТ

Литву осаждают мигранты – в выходные установлен новый антирекорд. С проблемой страна не справляется, а аппетит Вильнюса растет в геометрической прогрессии. На борьбу с нелегальной миграции МВД страны запросило полмиллиарда евро.





Такие средства, как сообщается, необходимы для оборудования границы. Учитывая, что в качестве защитного барьера литовские пограничники устанавливают колючую проволоку, специалисты иронизируют, что она будет из золота.

Напомним, ранее на сдерживание мигрантов Вильнюс просил у ЕС 40 миллионов, сейчас говорят о пятистах. А это в 10 раз больше, чем Литва тратит на преодоление кризиса, связанного с пандемией.

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