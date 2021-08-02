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Никол Пашинян вновь стал премьер-министром Армении
Источник материала: ОНТ
Никол Пашинян стал премьер-министром Армении. На должность его назначил президент в первый же день заседания нового парламента.
Кандидатуру Пашиняна выдвинула фракция «Гражданский договор», у которой в Национальном собрании – преобладающее большинство. В отставку с поста премьера Никол Пашинян ушел в конце апреля на фоне массовых продолжительных протестов. После этого в стране состоялись досрочные парламентские выборы.
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Никол Пашинян стал премьер-министром Армении. На должность его назначил президент в первый же день заседания нового парламента. Кандидатуру Пашиняна выдвинула...
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