Лесные пожары в Турции: восемь человек погибли, пострадавших – почти тысяча

Источник материала: ОНТ

Лесные пожары в Турции не утихают уже неделю. Количество пострадавших приближается к тысяче, сообщается о восьми погибших.





В пяти курортных провинциях пожары не удается локализовать. Зарубежных туристов переселяют из отелей, к которым вплотную приблизился огонь. Самая сложная ситуация – в Анталье. Там к побережью стянуты военные корабли на случай, если потребуется массовая эвакуация. Власти Турции уже назвали масштаб пожаров национальной катастрофой, с которой они не в силах справиться в одиночку. Также охвачены огнем острова в Италии и Греции. Температура в южных странах Европы достигает 50 градусов. Ожидается, что в ближайшие дни жара только усилится.

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