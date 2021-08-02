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Лесные пожары в Турции: восемь человек погибли, пострадавших – почти тысяча

02.08.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лесные пожары в Турции: восемь человек погибли, пострадавших – почти тысяча

Лесные пожары в Турции не утихают уже неделю. Количество пострадавших приближается к тысяче, сообщается о восьми погибших. 


В пяти курортных провинциях пожары не удается локализовать. Зарубежных туристов переселяют из отелей, к которым вплотную приблизился огонь. Самая сложная ситуация – в Анталье. Там к побережью стянуты военные корабли на случай, если потребуется массовая эвакуация. Власти Турции уже назвали масштаб пожаров национальной катастрофой, с которой они не в силах справиться в одиночку. Также охвачены огнем острова в Италии и Греции. Температура в южных странах Европы достигает 50 градусов. Ожидается, что в ближайшие дни жара только усилится.

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Лесные пожары в Турции не утихают уже неделю. Количество пострадавших приближается к тысяче, сообщается о восьми погибших.  В пяти курортных провинциях пожары не...
 
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