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Белоруска Василиса Марзалюк закончила выступление на Олимпиаде
Источник материала: ОНТ
Закончила выступление на Олимпиаде наша представительница женской борьбы – Василиса Марзалюк.
Белоруска могла претендовать на бронзовую медаль Игр, но в утешительном поединке против китаянки Киан Жу уступила – 1:2. Напомним, Василиса Марзалюк в стартовом поединке не справилась с немкой Алиной Роттер-Фокен, но пробилась в утешительный раунд.
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Закончила выступление на Олимпиаде наша представительница женской борьбы – Василиса Марзалюк. Белоруска могла претендовать на бронзовую медаль Игр, но в...
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