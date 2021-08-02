Белоруска Василиса Марзалюк закончила выступление на Олимпиаде

Источник материала: ОНТ

Закончила выступление на Олимпиаде наша представительница женской борьбы – Василиса Марзалюк.

Белоруска могла претендовать на бронзовую медаль Игр, но в утешительном поединке против китаянки Киан Жу уступила – 1:2. Напомним, Василиса Марзалюк в стартовом поединке не справилась с немкой Алиной Роттер-Фокен, но пробилась в утешительный раунд.

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