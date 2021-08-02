Белорусские легкоатлеты не смогли в метании молота пробиться в финал Олимпиады

Источник материала: ОНТ

В легкоатлетическом олимпийском турнире в метании молота никому из белорусских спортсменов не удалось пробиться в финал.

Титулованный Иван Тихон в своей лучшей попытке показал результат 74,57 метра. В итоге белорус стал 18-м, а в финал пробились лишь 12 лучших. Юрий Васильченко с результатом 74 метра стал 19-м, Глеб Дударев метнул молот на 71,6 метра и занял в квалификации 27-е место. А выиграл квалификацию с результатом 79,78 метра поляк Войцех Новицкий.

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