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В автокатастрофе в Германии погиб белорусский тяжелоатлет Алексей Мжачик
Источник материала: ОНТ
25-летний белорусский тяжелоатлет Алексей Мжачик попал в автокатастрофу в Германии и скончался,
Подробности автомобильной аварии пока не сообщаются.
Алексей принимал участие в Олимпиаде в Рио, а также занимал призовые места в чемпионатах Беларуси и Европы.
По словам бывших коллег Мжачика, он закончил спортивную карьеру и отправился в Германию на работу.
Фото:
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25-летний белорусский тяжелоатлет Алексей Мжачик попал в автокатастрофу в Германии и скончался, пишет Sputnik Беларусь. Подробности автомобильной аварии пока не...
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