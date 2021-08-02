В автокатастрофе в Германии погиб белорусский тяжелоатлет Алексей Мжачик

Источник материала: ОНТ

25-летний белорусский тяжелоатлет Алексей Мжачик попал в автокатастрофу в Германии и скончался, пишет Sputnik Беларусь.

Подробности автомобильной аварии пока не сообщаются.

Алексей принимал участие в Олимпиаде в Рио, а также занимал призовые места в чемпионатах Беларуси и Европы.

По словам бывших коллег Мжачика, он закончил спортивную карьеру и отправился в Германию на работу.

Фото: weightlifting.by

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