Провластный союз журналистов заморозил свое участие в международной федерации

Источник материала: АФН

Провластный Белорусский союз журналистов (БСЖ) решил приостановить свое участие в Международной федерации журналистов (МФЖ) из-за глухоты последнего.

"Белорусский союз журналистов замораживает свое участие в Международной федерации журналистов и приостанавливает свое взаимодействие с исполнительными структурами МФЖ", - говорится в заявлении БСЖ.

Свое решение БСЖ объяснил "систематическим игнорированием чиновниками МФЖ позиции и аргументов Белорусского союза журналистов" и "отсутствием солидарности с белорусскими журналистами при нарушении иностранными государствами и НПО их базовых прав и свобод".