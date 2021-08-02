Посол США в Беларуси поддержала Тимановскую

Источник материала: АФН

Посол США в Беларуси Джули Фишер отметила быстрые действия японских и польских властей в ситуации вокруг белорусской спортсменки на Олимпиаде в Токио Кристины Тимановской.

"Благодаря быстрым действиям японских и польских властей, Тимановская смогла избежать попыток режима Лукашенко дискредитировать и унизить эту участницу Олимпиады в Токио за выражение своих взглядов", - отметила она в Twitter, комментируя новости о получении спортсменкой польской визы, передает ТАСС.

Национальный олимпийский комитет Беларуси объявил в воскресенье, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Первоначально планировалось, что легкоатлетка выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4x400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерский штаб решил задействовать в эстафете Тимановскую, которая в соцсетях подвергла критике такое решение.

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила "Еврорадио" о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам спортсменки, на нее было оказано давление и ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.