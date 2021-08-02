Польша предоставила Тимановской гуманитарную визу

Источник материала: АФН

Польские власти выдали гуманитарную визу белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, отказавшей от возвращения в Беларусь после критики руководства легкоатлетической команды на играх в Токио..

Об этом сообщил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, передает Интерфакс.

"Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская уже находится в непосредственном контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все необходимое для того, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру", - написал он.

В эфире польского телеканала ТВН24 Пшидач отметил, что заявление о предоставлении политического убежища Тимановской будет рассмотрено, как только оно поступит - пока речь идет только о гуманитарной визе.

На вопрос о том, когда Тимановская сможет прибыть в Польшу, высокопоставленный представитель польского МИД ответил: "Все развивается достаточно динамично, ситуация меняется. Что касается логистических деталей о перелете или дне прибытия в Польшу - ввиду деликатности этого дела и ее безопасности, такую информацию я предоставлять не буду".

При этом Пшидач подчеркнул, что как только Тимановская появится в Польше, правительство страны объявит об этом.