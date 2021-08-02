Нацбанк рассказал про отток вкладов и о том, какую ждать инфляцию

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Что случилось с ценами?

По словам Дмитрия Мурина, в Нацбанке ожидают, что по итогам третьего квартала годовая инфляция сохранится вблизи уровня июня 2021 года, когда годовой прирост потребительских цен достиг 9,9%.

«В последующем интенсивность инфляционных процессов замедлится: по итогам 2021 года прирост потребительских цен оценивается около 9%. Ожидается, что к концу 2022 года инфляция в годовом выражении приблизится к 6%», – поделился прогнозом начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа.

В первом полугодии наблюдалось ускорение как базовой, так и небазовой инфляции. «В годовом выражении товары и услуги, реализуемые по свободным ценам, подорожали на 10,1%, товары и услуги, цены и тарифы на которые регулируются государством, а также динамика которых зависит от сезонности, – на 9,4%», – отметил член правления Нацбанка.

Здесь сказалось совокупное влияние внешних и внутренних факторов. Мурин напомнил, что инфляция ускорилась во всем мире. Причиной тому стали:

прошлогоднее смягчение рядом стран бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики для поддержки бизнеса и населения во время пандемии;

возросшие логистические затраты и перебои в поставках;

увеличение мировых цен на продовольствие.

Повлиял и рост котировок нефти на мировых рынках, который потребовал пересмотра цен на автомобильное топливо.

Дополнительными факторами стали корректировка налогового законодательства в Беларуси, в частности, отмена льгот по НДС на отдельные импортируемые товары, а также высокие инфляционные и девальвационные ожидания в стране.

О ситуации на валютном рынке

По оценке Нацбанка, в целом ситуация на валютном рынке в первом полугодии была устойчивой.

«За январь – июнь 2021 года белорусский рубль укрепился к доллару США на 1,8%, к евро – на 4,8%, к российскому рублю ослаб на 0,3%. Индекс реального эффективного курса, рассчитанный по индексу потребительских цен, снизился в январе – июне 2021 года по отношению к соответствующему периоду предыдущего года на 3,6%. Такое изменение обменного курса позволило ему остаться вблизи своего равновесного уровня и поддерживать ценовую конкурентоспособность белорусской продукции», – сказал Дмитрий Мурин.

Он отметил, что в январе – мае внешнеторговое сальдо сложилось положительным в размере 1,2 млрд долларов. И подчеркнул, что в текущем году «внешний сектор является основным драйвером восстановления белорусской экономики», напомнив, что за первое полугодие ВВП увеличился на 3,3%.

Банки поддерживают экономику

Банки продолжили поддержку нефинансового сектора экономики. За первое полугодие банками и Банком развития выдано кредитов на сумму 46,5 млрд белорусских рублей, в том числе в национальной валюте – 24,2 млрд. белорусских рублей.

«Долгосрочных кредитов выдано на сумму 9,6 млрд белорусских рублей, в том числе в национальной валюте – 6,2 млрд белорусских рублей. Как и в 2020 году, финансовая поддержка осуществлялась банковским сектором за счет ограничения собственной доходности. Чистая процентная маржа (в годовом исчислении) снизилась к июлю 2021 года до 3,4%», – сообщил Дмитрий Мурин.

Начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин. Фото: nbrb.by

Что делать с оттоком вкладов?

Процентные ставки по кредитам находились практически на уровне процентных ставок по депозитам. Средняя процентная ставка по новым кредитам (за исключением льготных) в белорусских рублях в июне составила 12,6% годовых (в декабре 2020 года – 10,9% годовых), а средняя процентная ставка по новым срочным банковским вкладам в национальной валюте – 12,3% годовых (в декабре 2020 года – 13,2% годовых), сообщил Дмитрий Мурин.



«Для поддержания ресурсной базы банки сохраняли достаточно высокий уровень ставок по рублевым вкладам. Так, в июне средняя процентная ставка по новым срочным депозитам населения составила 16,7% годовых. Столь привлекательный уровень процентных ставок позволил приостановить отток рублевых вкладов населения из банковского сектора», – пояснил представитель Нацбанка.

Вместе с тем он отметил, что «на фоне роста негативных ожиданий приток рублевых вкладов физических лиц, сформировавшийся в первом квартале, во втором квартале 2021 года сменился оттоком. В целом за полугодие срочные вклады физических лиц в национальной валюте увеличились на 1,6%».

При этом продолжался отток срочных валютных депозитов населения и с начала года их объем уменьшился на 13,4%.

Скриншот инфографики из материалов Нацбанка



Задача восстановления сберегательного процесса в стране по-прежнему является актуальной и остается в фокусе внимания Национального банка, подчеркнул Дмитрий Мурин.

Так как ускорились инфляционные процессы и увеличились проинфляционные риски, Нацбанк повышал собственные процентные ставки, напомнил он. Так, ставка рефинансирования и процентные ставки по основным операциям Национального банка были увеличены на 0,75 процентного пункта в апреле, а затем и в июле (с 21 июля ставка рефинансирования составляет 9,25% годовых).

Что в итоге?

Давая оценку ситуации до конца года, Дмитрий Мурин отметил, что, с одной стороны, «контроль над денежным предложением, стабильность обменного курса в условиях гибкого курсообразования, а также поддержание процентных ставок на положительном уровне в реальном выражении продолжают оказывать сдерживающее воздействие на интенсивность инфляционных процессов».

Также ожидается, что инфляция в странах – торговых партнерах Беларуси начнет постепенно замедляться.

«С другой стороны, в экономике сохраняется ряд проинфляционных рисков. К внешним относится риск повышенного инфляционного фона в ряде стран, в том числе в странах – основных торговых партнерах, ввиду сохраняющихся ограничительных мер во внешней торговле. Также остается существенной неопределенность относительно перспектив восстановления мировой экономики», - обратил внимание представитель Нацбанка.

Он отметил внутренние риски, связанные с высокими инфляционными и девальвационными ожиданиями. Также в Нацбанке считают, что санкционное давление на Беларусь может «усугубить динамику платежного баланса и усилить девальвационное давление».

По итогам 2021 года прирост потребительских цен оценивается около 9%. Правительство и Нацбанк будут совместно работать, чтобы в дальнейшем инфляция замедлилась и закрепилась в среднесрочной перспективе на уровне вблизи 5%, отметил Дмитрий Мурин.

По его словам, действующие подходы к реализации монетарной политики в ближайшее время сохранятся. Также Нацбанк будет принимать меры, чтобы восстанавливался ресурсный потенциал банковского сектора, укреплялось доверие к национальной валюте и увеличивалась сберегательная активность.