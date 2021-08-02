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Нацбанк рассказал про отток вкладов и о том, какую ждать инфляцию
Источник материала: Myfin
Что случилось с ценами?
По словам Дмитрия
Мурина, в Нацбанке ожидают, что по итогам третьего
квартала годовая
«В последующем интенсивность инфляционных процессов замедлится: по итогам 2021 года прирост потребительских цен оценивается около 9%. Ожидается, что к концу 2022 года инфляция в годовом выражении приблизится к 6%», – поделился прогнозом начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа.
В первом полугодии наблюдалось ускорение как базовой, так и небазовой инфляции. «В годовом выражении товары и услуги, реализуемые по свободным ценам, подорожали на 10,1%, товары и услуги, цены и тарифы на которые регулируются государством, а также динамика которых зависит от сезонности, – на 9,4%», – отметил член правления Нацбанка.
Здесь сказалось совокупное влияние внешних и внутренних факторов. Мурин напомнил, что инфляция ускорилась во всем мире. Причиной тому стали:
Повлиял и рост котировок нефти на мировых рынках, который потребовал пересмотра цен на автомобильное топливо.
Дополнительными факторами стали корректировка налогового законодательства в Беларуси, в частности, отмена льгот по НДС на отдельные импортируемые товары, а также высокие инфляционные и девальвационные ожидания в стране.
О ситуации на валютном рынке
По оценке Нацбанка, в целом ситуация на валютном рынке в первом полугодии была устойчивой.
«За январь – июнь 2021 года белорусский рубль укрепился к доллару США на 1,8%, к евро – на 4,8%, к российскому рублю ослаб на 0,3%. Индекс реального эффективного курса, рассчитанный по индексу потребительских цен, снизился в январе – июне 2021 года по отношению к соответствующему периоду предыдущего года на 3,6%. Такое изменение обменного курса позволило ему остаться вблизи своего равновесного уровня и поддерживать ценовую конкурентоспособность белорусской продукции», – сказал Дмитрий Мурин.
Он отметил, что в январе – мае внешнеторговое сальдо сложилось положительным в размере 1,2 млрд долларов. И подчеркнул, что в текущем году «внешний сектор является основным драйвером восстановления белорусской экономики», напомнив, что за первое полугодие ВВП увеличился на 3,3%.
Банки поддерживают экономику
Банки продолжили поддержку нефинансового сектора экономики. За первое полугодие банками и Банком развития выдано кредитов на сумму 46,5 млрд белорусских рублей, в том числе в национальной валюте – 24,2 млрд. белорусских рублей.
«Долгосрочных кредитов выдано на сумму 9,6 млрд белорусских рублей, в том числе в национальной валюте – 6,2 млрд белорусских рублей. Как и в 2020 году, финансовая поддержка осуществлялась банковским сектором за счет ограничения собственной доходности. Чистая процентная маржа (в годовом исчислении) снизилась к июлю 2021 года до 3,4%», – сообщил Дмитрий Мурин.
Что делать с оттоком вкладов?
Процентные
ставки по кредитам находились практически
на уровне процентных ставок по депозитам.
Средняя процентная ставка по новым
кредитам (за исключением льготных) в
белорусских рублях в июне составила
12,6% годовых (в декабре 2020 года – 10,9%
годовых), а средняя процентная ставка
по новым срочным банковским вкладам в
национальной валюте – 12,3% годовых (в
декабре 2020 года – 13,2% годовых), сообщил
Дмитрий Мурин.
«Для поддержания ресурсной базы банки сохраняли достаточно высокий уровень ставок по рублевым вкладам. Так, в июне средняя процентная ставка по новым срочным депозитам населения составила 16,7% годовых. Столь привлекательный уровень процентных ставок позволил приостановить отток рублевых вкладов населения из банковского сектора», – пояснил представитель Нацбанка.
Вместе с тем он отметил, что «на фоне роста негативных ожиданий приток рублевых вкладов физических лиц, сформировавшийся в первом квартале, во втором квартале 2021 года сменился оттоком. В целом за полугодие срочные вклады физических лиц в национальной валюте увеличились на 1,6%».
При этом продолжался отток срочных валютных депозитов населения и с начала года их объем уменьшился на 13,4%.
Задача восстановления сберегательного процесса в стране по-прежнему является актуальной и остается в фокусе внимания Национального банка, подчеркнул Дмитрий Мурин.
Так
как ускорились инфляционные процессы
и увеличились проинфляционные риски,
Нацбанк повышал собственные процентные
ставки, напомнил он. Так,
Что в итоге?
Давая
оценку ситуации до конца года, Дмитрий
Мурин отметил, что, с одной стороны,
«контроль над денежным предложением,
стабильность обменного
Также ожидается, что инфляция в странах – торговых партнерах Беларуси начнет постепенно замедляться.
«С другой стороны, в экономике сохраняется ряд проинфляционных рисков. К внешним относится риск повышенного инфляционного фона в ряде стран, в том числе в странах – основных торговых партнерах, ввиду сохраняющихся ограничительных мер во внешней торговле. Также остается существенной неопределенность относительно перспектив восстановления мировой экономики», - обратил внимание представитель Нацбанка.
Он отметил внутренние риски, связанные с высокими инфляционными и девальвационными ожиданиями. Также в Нацбанке считают, что санкционное давление на Беларусь может «усугубить динамику платежного баланса и усилить девальвационное давление».
По итогам 2021 года прирост потребительских цен оценивается около 9%. Правительство и Нацбанк будут совместно работать, чтобы в дальнейшем инфляция замедлилась и закрепилась в среднесрочной перспективе на уровне вблизи 5%, отметил Дмитрий Мурин.
По его словам, действующие подходы к реализации монетарной политики в ближайшее время сохранятся. Также Нацбанк будет принимать меры, чтобы восстанавливался ресурсный потенциал банковского сектора, укреплялось доверие к национальной валюте и увеличивалась сберегательная активность.
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