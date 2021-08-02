Мы делаем доставку важной информации для вас ещё более удобной

Источник материала: Салiдарнасць

«Салідарнасць» запускает вечернюю рассылку. Вы сможете получать ее в свой почтовый ящик 5 дней в неделю.





Зачем это нужно?

Во-первых, это удобно. Из бесконечного информационного потока наша команда создаст для вас лаконичную картину происходящего, выбрав самое важное и интересное. А чтобы получить больше информации по интересующей теме, достаточно будет просто кликнуть на гиперссылку.

Во-вторых, это гарантированный канал получения новостей (и не только) на тот, увы, достаточно вероятный случай, если блокировка сайтов независимых медиа усилится. В ответ на любые противозаконные попытки ограничить доступ к независимым медиа, мы ищем каналы передачи важной для общества информации снова и снова.









И, в-третьих, это письмо, которое может поднять настроение. Форма нашей рассылки отличается от аналогов, которые вы могли видеть ранее. Помимо новостей и краткой аннотации главных статей дня, письмо состоит также из 1-2 ярких фото, цитат и цифр, характеризующих ситуацию, а заканчивается, как правило, фактом, вызывающим улыбку или иную позитивную эмоцию, что в наше сложное время никому не помешает.





Подписаться на рассылку можно:

- перейдя по ссылке « Подписаться на рассылку »,

- отправив письмо с текстом «Подписаться» на электронный адрес editor@gazetaby.com,

- заполнив форму ниже.

P. S. В случае, если рассылка не приходит, рекомендуем проверить папки «Промо» или «Спам» в вашем почтовом сервисе.