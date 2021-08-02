ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мы делаем доставку важной информации для вас ещё более удобной

02.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

«Салідарнасць» запускает вечернюю рассылку. Вы сможете получать ее в свой почтовый ящик 5 дней в неделю.

Мы делаем доставку важной информации для вас ещё более удобной

Зачем это нужно?

Во-первых, это удобно. Из бесконечного информационного потока наша команда создаст для вас лаконичную картину происходящего, выбрав самое важное и интересное. А чтобы получить больше информации по интересующей теме, достаточно будет просто кликнуть на гиперссылку.

Во-вторых, это гарантированный канал получения новостей (и не только) на тот, увы, достаточно вероятный случай, если блокировка сайтов независимых медиа усилится. В ответ на любые противозаконные попытки ограничить доступ к независимым медиа, мы ищем каналы передачи важной для общества информации снова и снова.

Мы делаем доставку важной информации для вас ещё более удобной

Мы делаем доставку важной информации для вас ещё более удобной

И, в-третьих, это письмо, которое может поднять настроение. Форма нашей рассылки отличается от аналогов, которые вы могли видеть ранее. Помимо новостей и краткой аннотации главных статей дня, письмо состоит также из 1-2 ярких фото, цитат и цифр, характеризующих ситуацию, а заканчивается, как правило, фактом, вызывающим улыбку или иную позитивную эмоцию, что в наше сложное время никому не помешает.

Мы делаем доставку важной информации для вас ещё более удобной

Подписаться на рассылку можно:

- перейдя по ссылке «Подписаться на рассылку»,

- отправив письмо с текстом «Подписаться» на электронный адрес editor@gazetaby.com,

- заполнив форму ниже.

P. S. В случае, если рассылка не приходит, рекомендуем проверить папки «Промо» или «Спам» в вашем почтовом сервисе.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Салідарнасць» запускает вечернюю рассылку. Вы сможете получать ее в свой почтовый ящик 5 дней в неделю.
 
Новости дня
Новости разные
 
Интернет-мошенники уговорили пенсионера из Гродно взять кредит на Br14 тыс. и похитили деньги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by