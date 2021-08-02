МИД Литвы призвал ввести санкции в отношении всех вовлеченных в нелегальную миграцию из Беларуси

Евросоюзу следует ввести санкции в отношении всех вовлеченных в процессы нелегальной миграции с территории Беларуси. Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя балтийскому информагентству BNS 2 августа информацию об увеличении авиарейсов из Ирака в Беларусь.



Фото: delfi.lt

«Похоже, что дружественные дипломатические усилия и ЕС, и Литвы с Ираком и Турцией не дают результата, — приводит слова чиновника в переводе на русский язык новостной портал Delfi . — Ведомства ЕС должны предложить пакеты санкций для всех участвующих в контрабанде [людей]».

По словам Ландсбергиса, самой Литве нужно браться за тотальную охрану границы. «Может быть, это станет единственным решением, удерживающим от контрабанды людей», — заявил глава литовской дипломатии.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, которая сейчас находится в Литве, ранее заявила, что для решения миграционного кризиса «нужно сделать больше». Вместе с тем она подчеркнула, что в дискуссиях о сокращении числа авиарейсов и возвращении мигрантов в страны происхождения Ирак и другие страны «ведут себя конструктивнее, чем она ожидала».

«Разумеется, нужно продолжать прилагать эти усилия. <…> У ЕС много возможностей в плане переговоров с третьими странами», — сказала она. Говоря о возможных рычагах Евросоюза на переговорах с Ираком, Йоханссон заявила, что уже предложила новые меры, связанные с выдачей виз гражданам третьих стран, если конкретные государства не соблюдают международные обязательства при решении вопросов, касающихся миграции.

На пресс-конференции 2 августа в литовском правительстве еврокомиссар подчеркнула, что весь Евросоюз поддерживает Литву в деле защиты общей для объединения границы с Беларусью.

«Это провокация режима Лукашенко (речь об увеличении потоков нелегальных мигрантов со стороны Беларуси. — ред.), и мы должны показать, что нет свободного доступа на территорию ЕС, — сказала она. — Литва, ЕС, страны Шенгена должны преградить нелегальный доступ в Шенгенское пространство. Вот почему мы, весь ЕС, поддерживаем Литву, чтобы мы могли защищать нашу общую границу с Беларусью».

По данным Департамента статистики Литвы, за минувшие сутки государственную границу со стороны Беларуси перешли 287 нелегальных мигрантов. С начала 2021 года на литовско-белорусской границе перехвачено 3832 мигранта — в 47,3 раза больше, чем за весь 2020-й (81).