ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гродно ликвидируют портал Hrоdna.lіfe

02.08.2021 16:37 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Первое заседание по делу о ликвидации Hrodna.life пройдет 11 августа в Экономическом суде Гродненской области.

В Гродно ликвидируют портал Hrоdna.lіfe

О решении властей ликвидировать гродненский новостной сайт сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Ранее в редакции Hrоdna.lіfe прошли обыски. С начала года портал получил штрафов более чем на 10 тысяч долларов за «распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов».

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первое заседание по делу о ликвидации Hrodna.life пройдет 11 августа в Экономическом суде Гродненской области.
 
Новости дня
Новости разные
 
Посол США в Беларуси поддержала Тимановскую
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by