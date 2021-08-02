В Гродно ликвидируют портал Hrоdna.lіfe

Первое заседание по делу о ликвидации Hrodna.life пройдет 11 августа в Экономическом суде Гродненской области.





О решении властей ликвидировать гродненский новостной сайт сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Ранее в редакции Hrоdna.lіfe прошли обыски. С начала года портал получил штрафов более чем на 10 тысяч долларов за «распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов».