|
В Гродно ликвидируют портал Hrоdna.lіfe
Источник материала: Навiны
Первое заседание по делу о ликвидации Hrodna.life пройдет 11 августа в Экономическом суде Гродненской области.
О решении властей ликвидировать гродненский новостной сайт сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
Ранее в редакции Hrоdna.lіfe прошли обыски. С начала года портал получил штрафов более чем на 10 тысяч долларов за «распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первое заседание по делу о ликвидации Hrodna.life пройдет 11 августа в Экономическом суде Гродненской области.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)