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В автокатастрофе в Германии погиб белорусский тяжелоатлет
Источник материала: Партизан
В автокатастрофе в Германии погиб белорусский тяжелоатлет Алексей Мжачик. Ему было 25 лет
Водитель машины, в которой ехал спортсмен, не справился с управлением на автобане.
Сначала машина ударилась об ограждение трассы, а потом в столб, сообщает Еврорадио.
От полученных травм штангист погиб на месте. Водитель и еще два других пассажира получили тяжелые травмы и были госпитализированы на вертолете.
Алексей Мжачик — мастер спорта международного класса, выступал в весовой категории свыше 109 кг. Участник Олимпийских игр в Рио — 2016. бронзовый призер молодежного чемпионата Европы. Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2012 и 2015 годов.
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В автокатастрофе в Германии погиб белорусский тяжелоатлет Алексей Мжачик. Ему было 25 лет
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