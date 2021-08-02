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В автокатастрофе в Германии погиб белорусский тяжелоатлет

02.08.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В автокатастрофе в Германии погиб белорусский тяжелоатлет Алексей Мжачик. Ему было 25 лет

Водитель машины, в которой ехал спортсмен, не справился с управлением на автобане.

Сначала машина ударилась об ограждение трассы, а потом в столб, сообщает Еврорадио.



От полученных травм штангист погиб на месте. Водитель и еще два других пассажира получили тяжелые травмы и были госпитализированы на вертолете.

Алексей Мжачик — мастер спорта международного класса, выступал в весовой категории свыше 109 кг. Участник Олимпийских игр в Рио — 2016. бронзовый призер молодежного чемпионата Европы. Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2012 и 2015 годов.
 
 
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В автокатастрофе в Германии погиб белорусский тяжелоатлет Алексей Мжачик. Ему было 25 лет
 
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