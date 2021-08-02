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Молочные реки: как производят мороженое в Беларуси?
02.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске за один летний день съедают больше 30 тонн мороженого. Так почему же оно не исчезает с лотков? В минуту на одном заводе этой продукции с конвейера сходит около ста порций мороженого. Вот в чем секрет. Как происходит входной контроль молочного сырья на завод?
Что такое закаливание мороженого и при какой температуре оно происходит? Как можно получить от буренок молоко экстра-класса? В чем секрет рецепта крем-брюле и какие виды мороженого набирают обороты в популярности у покупателей сейчас, смотрите в этом выпуске программы «Сделано в Евразии».
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О Минском заводе холодного лакомства смотрите в этом выпуске программы «Сделано в Евразии».
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