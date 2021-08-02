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Что делает защита Виктора Бабарико после вступления приговора в силу?
02.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Утверждение о невиновности Виктора Дмитриевича — это не просто процессуальная позиция, это факт», считает Дмитрий Лаевский.
Как отмечается
Готовит правовую позицию неправомерности вынесенного приговора. Это будет надзорная жалоба руководству Верховного суда, потому что апелляционного обжалования Виктор Дмитриевич лишен.
Готовит обращение в Комитет ООН по правам человека.
Кроме того, задача адвокатов на данном этапе — следить за тем, чтобы в колонии в отношении Бабарико не допускалось противоправных действий, а в случае совершения таких действий — реагировать на них.
— Утверждение о невиновности Виктора Дмитриевича — это не просто процессуальная позиция, это факт. Обвинение написано так, что люди его не поняли, а процесс проведен так, что в это обвинение люди не поверили. А значит, мы в своей работе определенного результата достигли, несмотря на обвинительный приговор, — отметил в интервью Naviny.by Дмитрий Лаевский.
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«Утверждение о невиновности Виктора Дмитриевича — это не просто процессуальная позиция, это факт», считает Дмитрий Лаевский.
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