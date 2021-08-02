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Что делает защита Виктора Бабарико после вступления приговора в силу?

02.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

«Утверждение о невиновности Виктора Дмитриевича — это не просто процессуальная позиция, это факт», считает Дмитрий Лаевский.

Как отмечается на официальном канале Бабарико, его защита после вступления приговора в силу:

Готовит правовую позицию неправомерности вынесенного приговора. Это будет надзорная жалоба руководству Верховного суда, потому что апелляционного обжалования Виктор Дмитриевич лишен.

Готовит обращение в Комитет ООН по правам человека.

Кроме того, задача адвокатов на данном этапе — следить за тем, чтобы в колонии в отношении Бабарико не допускалось противоправных действий, а в случае совершения таких действий — реагировать на них.

— Утверждение о невиновности Виктора Дмитриевича — это не просто процессуальная позиция, это факт. Обвинение написано так, что люди его не поняли, а процесс проведен так, что в это обвинение люди не поверили. А значит, мы в своей работе определенного результата достигли, несмотря на обвинительный приговор, — отметил в интервью Naviny.by Дмитрий Лаевский.

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«Утверждение о невиновности Виктора Дмитриевича — это не просто процессуальная позиция, это факт», считает Дмитрий Лаевский.
 
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