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Международная федерация журналистов хочет приостановить членство провластного Белорусского союза журналистов

02.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Международная федерация журналистов требует освобождения работников СМИ в Беларуси, находящихся за решеткой, и хочет приостановить членство провластного Белорусского союза журналистов.

В ответ БСЖ объявил о заморозке своего участия в международной федерации и прекратил общение с ее структурами. А еще и обвинил в «грубом политическом вмешательстве», «ангажированной и неконструктивной политике», сообщает DW.

На сегодняшний день в заключении в Беларуси содержатся 28 журналистов.

 
 
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