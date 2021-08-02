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Международная федерация журналистов хочет приостановить членство провластного Белорусского союза журналистов
02.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Международная федерация журналистов требует освобождения работников СМИ в Беларуси, находящихся за решеткой, и хочет приостановить членство провластного Белорусского союза журналистов.
В ответ БСЖ объявил о заморозке своего участия в международной федерации и прекратил общение с ее структурами. А еще и обвинил в «грубом политическом вмешательстве», «ангажированной и неконструктивной политике», сообщает
На сегодняшний день в заключении в Беларуси содержатся 28 журналистов.
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Международная федерация журналистов хочет приостановить членство провластного Белорусского союза журналистов
В ответ БСЖ объявил о заморозке своего участия в международной федерации.
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