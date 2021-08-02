Международная федерация журналистов хочет приостановить членство провластного Белорусского союза журналистов

Источник материала: Салiдарнасць

Международная федерация журналистов требует освобождения работников СМИ в Беларуси, находящихся за решеткой, и хочет приостановить членство провластного Белорусского союза журналистов.

В ответ БСЖ объявил о заморозке своего участия в международной федерации и прекратил общение с ее структурами. А еще и обвинил в «грубом политическом вмешательстве», «ангажированной и неконструктивной политике», сообщает DW .

На сегодняшний день в заключении в Беларуси содержатся 28 журналистов.