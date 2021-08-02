От хоккея до шахмат: кто из спортсменов бежал на Запад из СССР

Источник материала: Салiдарнасць

«Настоящее Время» вспоминает самые громкие истории «спортивных побегов».





Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая отказалась возвращаться в Минск после того, как руководители сборной отстранили ее от соревнований на Олимпиаде в Токио, и обратилась в полицию, попросив убежище, – далеко не первая спортсменка из стран бывшего СССР, которая поступила похожим образом.

Еще во времена Советского Союза несколько российских спортсменов, в том числе звезды мирового уровня, смогли бежать на Запад, вызвав масштабный скандал на родине.

Кого-то не устраивала жизнь под постоянным наблюдением спецслужб, кто-то хотел больших материальных благ, а кто-то был уверен, что их карьера лучше сложится именно на Западе, где власти не будут ей препятствовать.

Людмила Белоусова и Олег Протопопов, фигурное катание

Белоусова и Протопопов были чемпионами в парном фигурном катании на коньках на Олимпиадах в 1964 и 1968 годах, чемпионами мира и Европы 1965-1968 годов, чемпионами СССР 1962-1964 годов и 1966-1968 годов, а также одними из самых известных спортсменов 1960-х и 70-х годов.

Они бежали на Запад в 1979-м: во время гастролей остались в Швейцарии. На тот момент Протопопову было уже 47, Белоусовой – 44. Они не были действующими членами сборной, но были солистами Ленинградского балета на льду, слава которого также гремела по всему миру.





Белоусова и Протопопов на Олимпиаде в Гренобле (Франция) в 1968 году

Спортсмены, по их собственным словам, долгое время не помышляли о побеге, но все изменилось, когда их не пустили на их третью по счету Олимпиаду:

– Нас никуда и не думали везти, – вспоминал Олег в книге «Непревзойденные». – Про нас сказали, что если мы выиграем третьи Олимпийские игры, то останемся за границей. В то время оснований для этого не было. Не знаю, кто это сделал, но в то время сказать такое – это был самый подлый удар ниже пояса.

Причины эмиграции, по словам фигуристов, у них были чисто творческие: пара подчеркивала, что им нужны только лед и возможность кататься, которой их лишают в СССР из-за их возраста:

– В балете на льду я чувствовала себя подавленной, униженной. Мне все время тыкали, все время придавливали. Поэтому мы решили: будет возможность – нам там нечего делать, – признавалась Белоусова в интервью.

В СССР после их побега разразился оглушительный скандал, а упоминания о Белоусовой и Протопопове исчезли даже из спортивных справочников.

Эхо этого скандала отзывалось десятилетиями. К примеру, когда на Олимпиаде в Калгари в 1988 году Белоусову и Протопопова пригласили выступить на показательных выступления, советская делегация пригрозила, что сборная СССР в этом случае бойкотирует церемонию закрытия.

– Особенно досталось моей сестре и ее мужу. Он работал в Госбанке и был главным инженером какого-то отдела – его ставку сразу снизили до половины. Для семьи это было очень тяжело, – вспоминала Белоусова.

Виктор Корчной, шахматы

Знаменитый советский шахматист и многократный чемпион СССР Виктор Корчной стал невозвращенцем в 1976 году – после международных соревнований в Амстердаме он отказался возвращаться в СССР и решил остаться на Западе.

Ему было 47 лет. И хотя он был не первым бежавшим из СССР шахматистом (первым это сделал в 1921 году Александр Алехин), его решение также привело к огромному скандалу.





Виктор Корчной в 1973 году, на заднем плане шахматист Тигран Петросян

– Есть много людей, которые считают меня диссидентом, думают, что я боролся за распад Советского Союза. Наверное, полностью это отрицать нельзя, – говорил Корчной в интервью. – Советские власти навязали мне войну, и в этой конфронтации я занимал «диссидентскую» позицию. Я должен был бежать из СССР из-за того, что моей шахматной жизни угрожала опасность.

Семья Корчного осталась в СССР, и после этого у его родных возникли большие проблемы – особенно у сына. Как и в случае с Белоусовой и Протопоповым, в СССР была развернута кампания по дискредитации спортсмена, а его имя перестали упоминать в спортивных новостях.

Когда Корчной победил в матче претендентов на шахматную корону и готовился его матч с Анатолием Карповым, в новостях его называли просто «претендент».

После побега Корчной жил в Швейцарии, куда после распада СССР переехал и его сын. Гражданства СССР и звания мастера спорта его лишили, но вернули после распада СССР.

Кроме Корчного бежали из СССР еще несколько шахматистов:

- украинец Лев Альбурт попросил политического убежища в 1979 году на проходившем в ФРГ Кубке чемпионов по шахматам. После этого он играл за сборную США;

- шахматист из Узбекистана Игорь Иванов в 1980 году сбежал из самолета на пересадке в Канаде, возвращаясь с турнира на Кубе, и также попросил политического убежища. Но карьера обоих спортсменов после побега была гораздо менее яркой, чем у Корчного.

Гата Камский, шахматы

Возможно, самым известным шахматным побегом после побега Корчного стало невозвращение в 1989 году в СССР шахматного «вундеркинда», шахматиста Гаты Камского (настоящее имя Гатаулла Сабиров). После одного из турниров в Нью-Йорке его отец Рустам Камский, мастер спорта по боксу, принял решение остаться вместе с сыном в США.





Камский в интервью подчеркивал, что сам не принимал решения о побеге: за него все решил отец.

– Мне тогда было 14 лет. За меня все решил папа, он заранее спланировал этот шаг.

В 1988 году мы играли в юношеском чемпионате, и мой отец планировал встретиться с представителями Американской шахматной федерации, чтобы получить их приглашение. Уже тогда мой отец планировал побег на Запад, – объяснял он. – Мы связались с ФБР. В конце концов, в последний день турнира в Нью-Йорке, люди из ФБР вошли в зал и, когда моя игра закончилась, забрали меня и моего отца в наш номер в отеле и оцепили его. Затем они погрузили нас и наши вещи в фургон и отвезли в главное здание ФБР в Нью-Йорке.

После этого отца подвергли длительному допросу, в котором приняли участие три-четыре человека. У моего папы есть талант говорить и описывать события так, чтобы вовлекать людей. В общем, он нарисовал для них все это так, что они предоставили нам политическое убежище.

Камский позже признался, что его побег был организован не из-за того, что спортсмена якобы преследовали на родине за то, что он был татарином, а для того, чтобы подтолкнуть его карьеру: в шахматной сборной в США было гораздо меньше конкурентов, чем в сборной СССР.

– Отцу удалось объяснить, что я могу принести Америке титул чемпиона мира по шахматам. В Советском Союзе всегда была проблема очень высокой конкуренции.

Всегда было много феноменальных талантов, и, несмотря на то, что я дважды выигрывал чемпионат России среди юниоров, мне не удавалось побывать на международных соревнованиях, – говорил Камский. – Все решения в этой сфере принимал Государственный комитет спорта по шахматам.

Именно они решали судьбу шахматистов. Если по какой-либо причине вы им не понравились, они могли полностью положить конец вашему таланту. Папа понял, что с ним будет тяжело бороться.

В 1991 году Камский стал чемпионом США и добился права играть с Анатолием Карповым матч на первенство мира под эгидой ФИДЕ. Матч он проиграл, а после этого его карьера пошла на спад.

Сергей Немцанов, прыжки в воду

Прыгун в воду Сергей Немцанов, один из основных претендентов на победу в прыжках с вышки, пытался бежать на Запад во время Олимпиады в Монреале в 1976 году.

Но на тот момент ему было лишь 17 с половиной лет, и советские спецслужбы смогли опротестовать побег – Канада давала убежище лишь с 18 лет.





Сергей Немцанов в 1979 году

После побега к спортсмену обратилась его родная бабушка, которая воспитывала спортсмена во Фрунзе (сейчас Бишкек, Кыргызстан), а затем в Алматы. Женщина, вырастила Сергея в одиночку (его отец служил летчиком в группировке советских войск в Венгрии, а мать не могла заниматься ребенком).

Она попросила Немцанова не бросать ее одну и вернуться в страну. В итоге через три недели спортсмен все-таки вернулся в СССР.

Условием возвращения Немцанова домой канадские власти поставили требование, чтобы к спортсмену не были применены какие-либо санкции.

Это обещание было сдержано: Немцанов закончил институт, а в 1979 году выиграл чемпионат СССР и пробился в олимпийскую сборную. Но после этого его карьера фактически завершилась из-за проблем с алкоголем.

Спустя много лет Немцанов все-таки уехал с семьей в США: туда пригласили на учебу его сына Дениса, который также стал прыгуном в воду.

Владас Чесюнас, гребля

Олимпийский чемпион 1972 года в гребле на каноэ, многократный чемпион СССР бежал из Литвы в 1979 году, уже будучи тренером. Он уехал в немецкий Дуйсбург, попросив политического убежища в ФРГ. Но КГБ провел спецоперацию по похищению спортсмена – и Чесюнаса вернули на родину.





Владас Чесюнас в 1972 году

Советская пресса позже заявляла, что Чесюнас якобы не собирался бежать из СССР, а «попал в сомнительную компанию», а затем вернулся добровольно. Но в ФРГ настаивали на том, что спортсмен был именно похищен советскими спецслужбами.

В 2002 году в телефонном интервью газете Los Angeles Times Чесюнас сказал, что вернулся из Западной Германии «добровольно», но советские власти грозили ему тюремным сроком за его дезертирство.

А в 2018 году в еще одном интервью спортсмен сказал: «Домой я вернулся по собственному желанию. Но если бы я знал, как мне потом будет тяжело в СССР, то остался бы в Западной Германии. Я три месяца ходил в КГБ как на работу, писал объяснительные, давал показания. Напряжение было такое, что я слег в больницу».

Александр Могильный, хоккей

Известный советский хоккеист бежал на Запад 1 мая 1989 года, сразу после завершения Чемпионата мира в Стокгольме: он попросил политическое убежище в США.

Позже выяснилось, что побег спортсмена был совершен не по политическим мотивам: его готовили скауты хоккейной команды Buffalo Sabres, с которой он подписал контракт.





Александр Могильный, фото NHL Hall of Fame

Через двадцать два года после побега в США Могильный в интервью «Спорт-Экспрессу» отметил, что уезжал из Москвы «нищим человеком» и сделал это по экономическим соображениям:

– Я уезжал из Москвы нищим человеком. Я был натуральный нищий! Я был олимпийским чемпионом, чемпионом мира, трехкратным чемпионом СССР. При этом не имел даже метра жилья. Кому нужна такая жизнь? И эти грамоты с медалями? – откровенно заявил он.

В НХЛ Могильный сделал впечатляющую карьеру. Он один из пяти российских хоккеистов, набравших более 1000 очков за карьеру, а также первый российский хоккеист, ставший капитаном команды НХЛ.

Сергей Федоров, хоккей

Чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР в 1989 и 1990 годах Сергей Федоров исчез из лагеря сборной СССР летом 1990 года накануне Игр доброй воли в Сиэтле (США). Вскоре он начал играть за клуб НХЛ Detroit Red Wings.





Сергей Федоров в матче против Беларуси в 2010 году

С учетом того, что его побег пришелся на 90-е, Федорова не лишили гражданства, из-за чего он через год блестяще отыграл за сборную СССР на Кубке мира, а затем и на других соревнованиях. Федоров, как и Могильный, говорил, что причины его побега были экономические: НХЛ платила совсем другие деньги.

В составе «Детройта» Федоров трижды завоевывал Кубок Стэнли и стал первым европейцем, получившим приз лучшему игроку регулярного сезона НХЛ. Карьеру он закончил лишь в 2012 году.