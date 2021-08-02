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Чтобы сын посмотрел, где его папа служил. В День десантников в Бресте свои умения показали белорусские военнослужащие
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Нет стихии – огня, воды или воздуха – что не покорилась бы силам специальных операций Беларуси. 2 августа по всей стране отмечает свой праздник одно из самых элитных и надежных подразделений белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Бресте эпицентром праздника стала 38-я Брестская десантно-штурмовая бригада – одно из лучших подразделений страны.
Десантирование с любой высоты и при любых условиях, владение мастерством рукопашного боя, виртуозное управление боевыми машинами – в арсенале десантников новейшие образцы вооружения – БТР, минометы и стрелковое оружие.
Свое мастерство силы специальных операций доказывают в ходе международных учений. Сегодня в Беларуси идет подготовка к маневрам «Запад-2021», где примут участие военнослужащие Беларуси, России и Казахстана.
Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, первый заместитель министра обороны Беларуси:
Дмитрий Супранович, военнослужащий запаса:
2 августа в Брестской десантно-штурмовой бригаде служат больше 2 000 человек. Меньше чем через месяц часть примет два конкурса международных армейских игр – «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда».
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Чтобы сын посмотрел, где его папа служил. В День десантников в Бресте свои умения показали белорусские военнослужащие
Новости Беларуси. Нет стихии – огня, воды или воздуха – что не покорилась бы силам специальных операций Беларуси. 2 августа по всей стране отмечает свой праздник...
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