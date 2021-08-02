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Казакевич: Весь мир увидел, что беларусы боятся своего государства

02.08.2021 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Негативные последствия для властей из-за давления на легкоатлетку Кристину Тимановскую на Олимпиаде скорее будут косвенными, чем прямыми, заявил "Белорусскому партизану" директор Института политических исследований "Палітычныя сфера" Андрей Казакевич.

Казакевич: Весь мир увидел, что беларусы боятся своего государства
– Почему в мире такой резонанс обрел скандал с принуждением белорусской легкоатлетки к возвращению на Родину? Мы привыкли и не к такому. Действительно произошло что-то из ряда вон выходящее, или это следствие имиджа Беларуси?

– Наверное, и первое, и второе. Реакция белорусских властей на заявление Тимановской в соцсетях была непропорционально жесткой. А учитывая ситуацию внутри Беларуси, многочисленные факты репрессий в отношении очень различных групп населения, эти действия дали повод думать (и самой спортсменке, и наблюдателям), что Тимановская также может стать жертвой репрессий.

То, что происходило дальше, то, что Тимановская обратилась в польское посольство за визой, чуть ли не попросила там политическое убежище, опасаясь за свою безопасность – также привлекло всеобщее внимание. В последнее время таких случаев было не так много.

В общем, сама по себе история получилась громкой и нестандартной.

– Тимановской действительно что-то могло угрожать в Беларуси? По госТВ спортсменку жестко раскритиковали за возмущение в соцсетях по поводу решения спортивных чиновников поставить ее на дистанцию, на которой она не специализируется, но были бы в отношении ее дополнительные действия?

– Думаю, все зависело бы от воли одного или нескольких человек и никак не было бы связано с правом. Считаю, нельзя было исключать перспективы санкций в отношении спортсменки и даже уголовного преследования. 

Сегодня люди в Беларуси за негативные высказывания в социальных сетях получают реальные уголовные сроки. А здесь спортсменка высказалась на крупных международных соревнованиях.  

Учитывая атмосферу и практику внутри Беларуси, исключать ничего нельзя было. Хотя все могло обойтись и «профилактическими» разговорами.

– МОК пообещал подумать об условиях участия белорусской делегации в Олимпийских играх. Аукнется ли еще как-то властям этот скандал?

– Что точно можно сказать: эта ситуация еще больше ухудшает имидж Беларуси на международной арене в различных сферах. Скандал показал, что рядовые граждане, спортсмены боятся собственного государства.

Наверное, основные последствия ситуации будут связаны с тем, что властям можно окончательно забыть, что им могут доверить проведение серьезных соревнований на территории Беларуси.

Не думаю, что стоит ожидать введения из-за этого скандала новых санкций, последствия будут косвенными. Ситуация с Тимановской негативно скажется на имидже страны как в спортивной, так и в других сферах.
 
 
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Негативные последствия для властей из-за давления на легкоатлетку Кристину Тимановскую на Олимпиаде скорее будут косвенными, чем прямыми, заявил "Белорусскому...
 
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