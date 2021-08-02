Казакевич: Весь мир увидел, что беларусы боятся своего государства

– Почему в мире такой резонанс обрел скандал с принуждением белорусской легкоатлетки к возвращению на Родину? Мы привыкли и не к такому. Действительно произошло что-то из ряда вон выходящее, или это следствие имиджа Беларуси?





– Наверное, и первое, и второе. Реакция белорусских властей на заявление Тимановской в соцсетях была непропорционально жесткой. А учитывая ситуацию внутри Беларуси, многочисленные факты репрессий в отношении очень различных групп населения, эти действия дали повод думать (и самой спортсменке, и наблюдателям), что Тимановская также может стать жертвой репрессий.





То, что происходило дальше, то, что Тимановская обратилась в польское посольство за визой, чуть ли не попросила там политическое убежище, опасаясь за свою безопасность – также привлекло всеобщее внимание. В последнее время таких случаев было не так много.





В общем, сама по себе история получилась громкой и нестандартной.





– Тимановской действительно что-то могло угрожать в Беларуси? По госТВ спортсменку жестко раскритиковали за возмущение в соцсетях по поводу решения спортивных чиновников поставить ее на дистанцию, на которой она не специализируется, но были бы в отношении ее дополнительные действия?





– Думаю, все зависело бы от воли одного или нескольких человек и никак не было бы связано с правом. Считаю, нельзя было исключать перспективы санкций в отношении спортсменки и даже уголовного преследования.





Сегодня люди в Беларуси за негативные высказывания в социальных сетях получают реальные уголовные сроки. А здесь спортсменка высказалась на крупных международных соревнованиях.





Учитывая атмосферу и практику внутри Беларуси, исключать ничего нельзя было. Хотя все могло обойтись и «профилактическими» разговорами.





– МОК пообещал подумать об условиях участия белорусской делегации в Олимпийских играх. Аукнется ли еще как-то властям этот скандал?





– Что точно можно сказать: эта ситуация еще больше ухудшает имидж Беларуси на международной арене в различных сферах. Скандал показал, что рядовые граждане, спортсмены боятся собственного государства.





Наверное, основные последствия ситуации будут связаны с тем, что властям можно окончательно забыть, что им могут доверить проведение серьезных соревнований на территории Беларуси.





Не думаю, что стоит ожидать введения из-за этого скандала новых санкций, последствия будут косвенными. Ситуация с Тимановской негативно скажется на имидже страны как в спортивной, так и в других сферах.