"МТБанк" сливается с "Идея Банком". Что важно знать?





Сообщается, что «ЗАО «МТБанк» начал процедуру реорганизации в форме присоединения к нему ЗАО «Идея Банк». Реорганизацию планируется завершить до 31 октября.

В результате МТБанк станет правопреемником в отношении всех обязательств Идея Банка. По завершении реорганизации Идея Банк прекратит свое существование как юридическое лицо»





Такие сделки на белорусском и международном рынке – редкость. В МТБанке отмечают, что уже сейчас можно прогнозировать — позиция МТБанка усилится:

банк войдет в тройку лидеров по потребительскому кредитованию.





Это откроет дополнительные возможности развития востребованных на белорусском рынке кредитных продуктов: кредиты на жилье, автокредитование, лизинг для физических лиц,





вырастет доступность и количество отделений, обменных пунктов и банкоматов в Минске и регионах (суммарно 49 точек продаж),





банк пополнит инновационную продуктовую линейку и реализует уникальные технологические решения Идея Банка.





МТБанк продолжает работать в штатном режиме, все продукты и сервисы будут доступны клиентам. Кстати, уже сейчас по картам МТБанка можно без комиссии снимать наличные деньги в банкоматах и кассах Идея Банка.





Напомним, что МТБанк ранее принадлежал семье Олексиных, но буквально месяц назад был продан ливанскому бизнесмену Ромео Абдо









Кто такой Ромео Абдо?





Ромео Абдо 46 лет. Он родился в Ливане и с 1993 года живет в Беларуси. Отучился в МГЛУ и Международном институте права. В 1998 году стал генеральным представителем группы «Руби Роуз» в Беларуси.





В 2007 году создал холдинг «БНК-инжиниринг», который реализовал инвестиционные проекты в строительстве и промышленности. Так, холдинг построил торговый центр «Европа», аквапарк «Лебяжий», новый автовокзал «Центральный», а также до сих пор не введенную в строй гостиницу «Хаят».





Кроме этого, Ромео Абдо владеет торгово-развлекательным центром Galileo, бизнес-центрами Rubin Plaza и Silver Tower.





В интервью журналу «Белгазпромбанка» в 2008 году Абдо признавался: «Очень люблю политику. Ежедневно минимум полтора часа трачу на просмотр новостей по телеканалам разных стран. Это для меня обязательно, как молитва. Чтобы понимать процессы в экономике, нужно знать, что происходит в политике».





Так что учитывайте данную информацию, решив доверить свои деньги банку.