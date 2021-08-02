Борчиха Василиса Марзалюк завершила выступление в Токио

Лёгкая атлетика





"2 августа Олимпиада стартовала с легкой атлетики. Иван Тихон выступил в квалификации метании молота. В группе А он показал 12-й результат - 74 м 57 см. Глеб Дударев с броском на 71 м 60 см занимает 14 место", - говорится в сообщении в аккаунте НОК в Facebook.





Там уточняется, что квалификацию в понедельник будет проходить ещё один белорусский молотобоец - Юрий Васильченко.





"В финал (4 августа) выйдут 12 атлетов с лучшими результатами или выполнившие норматив - 77 м 50 см", - сообщили в НОК.





Кроме того, в понедельник в квалификации в прыжках с шестом выступит Ирина Жук.





Женская вольная борьба





Второго августа выступила Василиса Марзалюк (категория 76 кг), белоруска уступила в утешительном поединке китаянке Жоу Цян - 1:2 и завершила выступление в Токио. Напомним, Василиса Марзалюк была инициатором провластного письма "за мир во всем мире".





Гребля на байдарках и каноэ





"Белорус Олег Юреня успешно стартовал на Играх в Японии. В отборочном заезде на 1000 м в байдарке он финишировал первым и вышел в 1/2 финала состязаний. Полуфинал и финал на канале Sea Forest Waterway состоится 3 августа", - сообщили в комитете.





Марина Литвинчук и Ольга Худенко удачно провели свой квалификационный заезд на 500 м в байдарке-двойке. Белоруски финишировали вторыми, вслед за венгерками и вышли в 1/2 финала соревнований в гребле на байдарке. Полуфинал и финал состоится также 3 августа.