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Задержаны подозреваемые во взрыве на пустыре в Заводском районе Минска. Ими оказались студенты вузов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Задержаны подозреваемые во взрыве на пустыре в Заводском районе Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, речь о событиях, которые произошли вечером 9 июня. Тогда из-за взрыва неустановленного предмета травмы получили 19-летний парень и 17-летняя девушка.
Эксперты установили: основным зарядом было бризантное вещество на основе тротила. В ходе осмотра места происшествия изъяты листы с конспектами, в которые было завернуто самодельное взрывное устройство.
Изучив содержимое конспектов, сотрудники милиции сузили круг подозреваемых и вышли на след причастных к взрыву. Правоохранителям удалось установить учебное заведение, курс и даже конкретную учебную группу.
Виктор Грамович, начальник отдела Следственного управления УСК по городу Минску:
Сейчас изучается содержимое мобильных и электронных устройств, которые принадлежат фигурантам. Подозреваемые заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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Задержаны подозреваемые во взрыве на пустыре в Заводском районе Минска. Ими оказались студенты вузов
Новости Беларуси. Задержаны подозреваемые во взрыве на пустыре в Заводском районе Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, речь о событиях,...
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