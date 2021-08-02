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Министр МЧС о пожарах в Беларуси: ковидные ограничения, самоизоляция – значительное количество людей погибало
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главная задача – сохранить людей. Президент Беларуси принял с докладом главу МЧС. Речь шла о ситуации с пожароопасностью в стране и мире, ликвидации возгораний, работе авиации и в целом профильного ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В продолжение разговора о внутренней обстановке Александр Лукашенко отметил, что прежде всего во главе работы ведомства, понятное дело, – оказание оперативной помощи людям. Так, в 2021 году на пожарах уже спасено более 3 000 человек.
В свою очередь Вадим Синявский отметил, что подразделения министерства стремятся к оперативному выполнению всех задач. В работе каждый день более 4 000 сообщений граждан, информация поступает по экстренным номерам 101 и 112. Все нуждающиеся получают квалифицированную помощь.
Что касается статистики конкретно пожаров, глава МЧС отметил, что их количество выше по сравнению с 2020 годом.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Так, в 2021 году уже спасено более 3 000 человек при различных чрезвычайных ситуациях – пожарах, ДТП, завалах, происшествиях на водоемах.
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Министр МЧС о пожарах в Беларуси: ковидные ограничения, самоизоляция – значительное количество людей погибало
Новости Беларуси. Главная задача – сохранить людей. Президент Беларуси принял с докладом главу МЧС. Речь шла о ситуации с пожароопасностью в стране и мире,...
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