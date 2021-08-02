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В Киеве пропал глава Белорусского дома Виталий Шишов
Источник материала: Навiны
Утром 2 августа глава Беларуского дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.
Больше на связь он не выходил. Коллеги Виталия прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов пропавшего не обнаружили,
Полиция уведомлена. На место выехал кинолог, ведутся поиски.
На 8 августа в Киеве был назначен Марш единства белорусов.
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Утром 2 августа глава Беларуского дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не...
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