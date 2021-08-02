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В Киеве пропал глава Белорусского дома Виталий Шишов

02.08.2021 17:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Утром 2 августа глава Беларуского дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

В Киеве пропал глава Белорусского дома Виталий Шишов
Источник: t.me/beldomua

Больше на связь он не выходил. Коллеги Виталия прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов пропавшего не обнаружили, сообщает телеграм-канал «Беларускі дом ва Украіне».

Полиция уведомлена. На место выехал кинолог, ведутся поиски.

На 8 августа в Киеве был назначен Марш единства белорусов.

 
 
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Утром 2 августа глава Беларуского дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не...
 
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