В Киеве пропал глава Белорусского дома Виталий Шишов

Утром 2 августа глава Беларуского дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.



Источник: t.me/beldomua

Больше на связь он не выходил. Коллеги Виталия прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов пропавшего не обнаружили, сообщает телеграм-канал «Беларускі дом ва Украіне».

Полиция уведомлена. На место выехал кинолог, ведутся поиски.

На 8 августа в Киеве был назначен Марш единства белорусов.