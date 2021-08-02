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Сборная Беларуси делит 47-е место в медальном зачете Олимпиады

02.08.2021 17:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На Олимпиаде в Токио 2 августа было разыграно 20 комплектов наград. Белорусские атлеты медалей не завоевали.

Сборная Беларуси делит 47-е место в медальном зачете Олимпиады

В общекомандном зачете лидерство укрепили китайцы (29-17-16), вторые — американцы (22-25-17), третьи — японцы (17-6-10).

Сборная Беларуси (1-0-1) делит 47-е место с командами Эстонии, Фиджи и Узбекистана.

У нашей страны – наименьшее представительство за историю выступлений на летних Олимпийских играх.

 

 

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На Олимпиаде в Токио 2 августа было разыграно 20 комплектов наград. Белорусские атлеты медалей не завоевали.
 
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