|
Сборная Беларуси делит 47-е место в медальном зачете Олимпиады
Источник материала: Навiны
На Олимпиаде в Токио 2 августа было разыграно 20 комплектов наград. Белорусские атлеты медалей не завоевали.
В общекомандном зачете лидерство укрепили китайцы (29-17-16), вторые — американцы (22-25-17), третьи — японцы (17-6-10).
Сборная Беларуси (1-0-1) делит 47-е место с командами Эстонии, Фиджи и Узбекистана.
У нашей страны – наименьшее представительство за историю выступлений на летних Олимпийских играх.
Подписывайтесь и читайте нас в
|
Свежие газеты
Архив (Разное)