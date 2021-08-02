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Под Березой электричка сбила сидевшего на рельсах мужчину

02.08.2021 17:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березе устанавливают обстоятельства смерти мужчины на железнодорожных путях, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Трагический случай произошел 31 июля в 23.15. Электричка Брест - Барановичи двигалась в направлении Ивацевичей. Проезжая мост через реку Ясельда, поезд сбил сидевшего на железнодорожных путях 30-летнего местного жителя. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. "Машинист заметил человека на мосту и заблаговременно подавал сигналы о приближении электропоезда, но мужчина на них никак не реагировал. Были приняты меры экстренного торможения, но избежать наезда не удалось", - рассказали в СК.

По предварительным данным, мужчина в тот вечер употреблял спиртное вместе со своей супругой. В какой-то момент между ними возникла ссора. Горожанин вышел на улицу покурить и больше не вернулся.

Следователи с привлечением специалистов УГКСЭ по Брестской области провели осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Березовский РОСК проводит по факту проверку.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Трагический случай произошел 31 июля в 23.15. Электричка Брест - Барановичи двигалась в направлении Ивацевичей. Проезжая мост через реку Ясельда, поезд сбил сидевшего...
 
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