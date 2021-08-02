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В Оршанском районе водитель перевозил более 200 л окрашенного дизтоплива

02.08.2021 17:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции в Оршанском районе задержали автомобиль, в котором водитель перевозил более 200 л солярки, приобретенной с рук. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УГАИ по Витебской области.

Ночью 30 июля сотрудники Госавтоинспекции во время несения службы остановили автомобиль "Мерседес-Бенц". "В машине находились двое мужчин. Во время смотра транспортного средства милиционерами были обнаружены канистры с окрашенным дизельным топливом. Всего в транспортном средстве перевозилось 210 литров солярки", - отметили в УГАИ.

Также еще несколько десятков литров окрашенного топлива было залито и в бак иномарки. Водитель и пассажир рассказали, что приобрели солярку у неизвестных лиц возле одного из полей района. Топливо изъято, по факту его обнаружения Оршанским РУВД ведется проверка.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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2 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции в Оршанском районе задержали автомобиль, в котором водитель...
 
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