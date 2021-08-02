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Делали закладки по всей стране - задержаны очередные наркодилеры

02.08.2021 17:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны очередные наркодилеры. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Разработку по изобличению распространителей психотропов провел кобринский наркоконтроль. При этом работников виртуального наркомаркета, двоих минчан 19 и 24 лет, задерживали с поличным под Светлогорском. При себе у них хранилось более 200 свертков с альфа-РVР", - рассказали в МВД.

Установлено, что тайники с наркотиком молодые люди делали в лесах. С их слов, товар приобретали в Минске, а затем в арендованных автомобилях развозили в регионы.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Один из фигурантов неоднократно судим за имущественные преступления, другой также был осужден - убил своего отца.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Установлено, что тайники с наркотиком молодые люди делали в лесах. С их слов, товар приобретали в Минске, а затем в арендованных автомобилях развозили в регионы.
 
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