Спортивный арбитражный суд отклонил запрос Тимановской на допуск к Олимпиаде





Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси о ее отстранении от участия в Олимпийских играх.





Об этом сообщает пресс-служба выездной панели CAS в Токио.





Тимановская должна была выступать в беге на 100 м и 200 м, но накануне была отстранена от выступлений по решению НОК Беларуси.



