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Спортивный арбитражный суд отклонил запрос Тимановской на допуск к Олимпиаде

02.08.2021 18:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос легкоатлетки Кристины Тимановской на допуск к Олимпиаде


Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси о ее отстранении от участия в Олимпийских играх. 

Об этом сообщает пресс-служба выездной панели CAS в Токио. 

Тимановская должна была выступать в беге на 100 м и 200 м, но накануне была отстранена от выступлений по решению НОК Беларуси.
 
 
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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос легкоатлетки Кристины Тимановской на допуск к Олимпиаде
 
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