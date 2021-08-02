"Решение об отъезде было принято в течение получаса". Муж Тимановской рассказал, как покинул Беларусь и что их семья будет делать дальше

kyky. Напомним, вчера беларускую легкоатлетку Кристину Тимановскую насильно пытались вывезти из Японии за критику спортивных чиновников в Беларуси. Несколько стран ЕС ей уже предложили политическое убежище, пишет









Что произошло?

Скандал с беларуской легкоатлеткой Кристиной Тимановской разгорелся 1 августа после того, как спортсменка записала эмоциональное видео с критикой беларуских функционеров. В видео она заявляет, что ее вынуждают участвовать в новой дисциплине на Олимпиаде без какого-либо предупреждения.









После этого спортсменку снимают с соревнований и пытаются насильно вывезти из Токио, но в дело включается полиция Японии. НОК Беларуси заявляет о нестабильном эмоционально-психологическом состоянии спортсменки, на что Кристина отвечает, что врач ее не осматривал.









Сейчас спортсменка находится в безопасности, она уже сделала гуманитарную визу и собирается обосноваться в Польше. В свою очередь Польша заявила о готовности предоставить политическое убежище и все условия для продолжения спортивной карьеры легкоатлетки.





«Надеюсь, эти люди не будут работать в спорте». Говорит супруг Кристины Арсений Зданевич

KYKY связался с Арсением после того, как он покинул границы Беларуси. Сейчас он находится в Украине, Фонд спортивной солидарности сообщает, что предположительно к родителям Кристины выехали силовики.





KYKY: Арсений, как вы?





Арсений Зданевич (А.З.): Уже лучше, уже чувствую себя в безопасности. Репрессии могли коснуться и меня, хотя прямых угроз не поступало. Но я понимал, что работать и жить в стране мне спокойно не дадут.





Решение об отъезде было принято вчера буквально в течение получаса. Сейчас я выехал в Украину, но здесь проездом. С Кристиной у меня пока нет связи, но из последних новостей знаю, что она находится под защитой польского консульства в Токио. И в дальнейшем планирует переезд в Польшу, где мы с ней и встретимся.





Пока я просто в шоке от всей этой ситуации. У меня столько злости, что моя жена находилась на другом конце света, а я не мог ее защитить. Какие-то мужчины, которым уже под 60 лет, пытались надавить на нее, сломать, довели до слез. Это ненормально! Это недостойное поведение для мужчины.





И такие люди не должны работать со спортсменами и в принципе с людьми. Это выходит за все рамки. Я не переживаю за себя или свое будущее в чужой стране, но сильно переживаю за жену, чтобы с ней было все в порядке, чтобы она была под защитой.





KYKY: У Кристины действительно были проблемы с психологическим здоровьем, как писали СМИ, либо это провокация?





А.З.: Это провокация. Более того, никакой врач Кристину не осматривал.





KYKY: Почему эта ситуация в принципе стала возможной? Как разгорался конфликт?





А.З.: Это было на эмоциях, потому что Кристину заставляли участвовать в эстафете 4 по 400 метров, а Кристина должна была бежать 200 метров. Это то же самое, если бы боксера выставили на борьбу, просто чтобы закрыть участие страны в этом виде спорта.





Это разные дисциплины, нагрузка и требуемая подготовка. И такие ошибки непростительны в соревнованиях такого уровня. Причем это недоразумение создали руководители делегации, которые подавали заявки. Нельзя спортсмена заставлять выполнять норматив по тому виду, которым он никогда не занимался. И еще без его согласия.





Если бы с Кристиной хотя бы корректно и лояльно поговорили, возможно, такой ситуации бы и не произошло. Но никто не поставил даже в известность. Моя жена узнала от каких-то посторонних людей, что ей нужно будет бежать 400 метров.





KYKY: А что стало со спортсменами, которые должны были принимать участие в этой дисциплине?





А.З.: У девочек, которые должны были поехать на Олимпиаду, не оказалось достаточного количества допинг-проб. Соответственно, они не смогли принять участие в соревнованиях. И чтобы закрыть эстафету, беларуская сторона стала искать всевозможные способы.





KYKY: Это финальная точка в карьере Кристины?





А.З.: Конечно, не хочется терять все то, к чему она так долго шла. Кристина хотела хорошо показать себя на этих Олимпийских играх, но, к сожалению, ей не дали такой возможности. Просто довели человека до истерики путем запугивания.





Думаю, даже если бы Кристина могла вернуться в Беларусь и ей ничего не угрожало, то желание выступать за такую сборную у нее бы уже не было.





Это же ненормальная ситуация, когда люди из твоей команды, с которыми ты ежедневно тренируешься, молчат, либо говорят, что с Кристиной поступили правильно.





KYKY: Что бы хотели сказать тем спортивным чиновникам, которые вчера прессовали вашу жену?





А.З.: Я надеюсь, эти люди не будут работать в спорте. Или хотя бы осознают всю серьезность произошедшего и поймут, что такие вопросы нужно решать корректно, а не путем запугивания спортсменов. Иначе последствия будут неизбежны.