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«Самая запоминающаяся находка – кость». Студенты истфака БГУ нашли на раскопках предметы быта V-VII веков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Человек всегда имел потребность объяснить то, что не мог понять. Отсюда легенды – одна фантастичнее другой. Про холм недалеко от деревни Речки в Вилейском районе тоже рассказывают истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самая популярная – про жадного князя и старца, который обругал владыку в песне. Князь длинного на язык бедолагу велел казнить. В подарок получил страшное проклятие.
После казни, ночью поднялась буря. Наутро замок князя ушел под землю. И стоны якобы до сих пор слышны откуда-то из недр. Но люди не стоят на месте. И вместо легенд теперь изучают явления, которые раньше пугали. Археологическая команда БГУ проводит на холме раскопки. Уже были найдены предметы быта V-VII веков нашей эры.
8 утра. В лесу еще можно скрыться от жары. Сосны, ненавязчивый свист пернатых, тенистые пейзажи сопровождают археологическую команду студентов. Ежедневный путь недолгий, но ведет в гору. Здесь, недалеко от деревни Речки, проходит летняя практика. На историческом факультете она особенная.
Алина Лагацкая, студентка первого курса исторического факультета БГУ:
Роман Августовский, студент второго курса исторического факультета БГУ:
Первый научный интерес к холму, где сейчас ведутся раскопки, проявил Адам Киркор еще в середине 19 века. Белорусский исследователь считал, что на «замковой горе», как холм называют в народе, селились кривичи. Догадка оказалась верной. Однако после крупных исследований не было. А разовые вылазки ученых определили только следы банцеровской культуры. Это примерно V-VII века нашей эры. И вот в 2019 году уже не Адам Киркор, а студенты БГУ продолжили поиски.
Полина Курлович, заведующая кафедры археологии и специальных исторических дисциплин исторического факультета БГУ:
Чаще всего под лопату археологов попадает керамика. Встречаются даже развалы сосудов, которые можно склеить и получить более-менее цельную форму. Кроме предметов бытовой культуры находят и останки животных. Зубы коровы, рога и просто цельные кости – все это позволяет судить о рационе человека, который селился на холме.
Полина Курлович:
Конечно, раньше жизнь была сложнее. Обустройством жилища и декором заботились далеко не в первую очередь. Однако что-то тянуло человека к красоте. В земле на втором археологическом комплексе нашли украшения.
Елизавета Киселева, аспирант кафедры археологии и специальных исторических дисциплин БГУ:
Цельные находки во время раскопок – настоящий миф. За столетия любой материал изнашивается, шлифуется почвой и временем. На кургане команда БГУ нашла горшок.
Елизавета Киселева:
Предположить, что именно найдешь во время раскопок, достаточно сложно, но реально. Однако эмоции от новой находки всегда особые. Каждый осколок – это открытие, неожиданность. Потому свои впечатления студенты запоминают надолго.
Алина Лагацкая:
Роман Августовский:
Полина Курлович:
Лопата для археолога – это базовый инструмент. Но древность – штука хрупкая. Порой к ней нужен более нежный подход. Потому необходимы мастерки и шпатели, совки и кисточки. Металлодетектер и сито – одни из важнейших инструментов.
Роман Августовский:
Полина Королева, корреспондент:
В деревне археологи занимают участок с несколькими постройками. В одном доме находится полевая лаборатория, в другом – своеобразное хранилище для найденных артефактов. Находки еще на месте раскопок помещают в пакетик с бумажкой-вкладышем. Это паспорт объекта.
Владимир Плавинский, преподаватель кафедры археологии и специальных исторических дисциплин исторического факультета БГУ:
Быт студентов-археологов отличается от городской картинки. Вместо душа или ванной – баня, вместо шиферной крыши – брезент палатки. Готовят ребята на костре, попеременно сменяют друг друга в обязанностях.
Анна Дыбаль, студентка 2 курса исторического факультета БГУ:
V век звучит для нас как что-то невероятно далекое. Кажется, какое дело до того, что было сотни лет назад? Но в прошлом часто можно найти ответы на насущные вопросы, отыскать опыт.
Полина Курлович:
Память у земли лучше, чем может показаться. Человек, где бы он ни жил, оставляет следы, что-то проливает, что-то строит. И почва чернеет. Именно так археологи по этим черным следам исследуют древность.
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«Самая запоминающаяся находка – кость». Студенты истфака БГУ нашли на раскопках предметы быта V-VII веков
Новости Беларуси. Человек всегда имел потребность объяснить то, что не мог понять. Отсюда легенды – одна фантастичнее другой. Про холм недалеко от деревни Речки в...
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