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Спортивный арбитражный суд отклонил запрос Тимановской на допуск к Олимпиаде
02.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Спортсменка должна была выступать в беге на 100 м и 200 метров.
Ксения Тимановская, фото: AP Photo/Martin Meissner
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на отмену решения Национального олимпийского комитета Беларуси о ее отстранении от участия в Олимпийских играх.
Об этом сообщает
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Спортсменка должна была выступать в беге на 100 м и 200 метров.
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