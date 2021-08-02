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Исчез глава Белорусского Дома в Украине

02.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Сегодня утром глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

Исчез глава Белорусского Дома в Украине

С его номера было сделано несколько так называемых «глухарей», однако сейчас связаться с ним невозможно.

Больше на связь он не выходил.

«Мы прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не обнаружили», сообщает Беларускі Дом ва Ўкраіне.

Полиция уведомлена. На место выехал кинолог, ведутся поиски.

 
 
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Больше на связь Виталий Шишов не выходил.
 
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