Исчез глава Белорусского Дома в Украине

Источник материала: Салiдарнасць

Сегодня утром глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.





С его номера было сделано несколько так называемых «глухарей», однако сейчас связаться с ним невозможно.

Больше на связь он не выходил.

«Мы прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не обнаружили», сообщает Беларускі Дом ва Ўкраіне .

Полиция уведомлена. На место выехал кинолог, ведутся поиски.