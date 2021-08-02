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С осени «Белавиа» свяжет Минск и Рас-эль-Хайму

02.08.2021 18:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Белавиа» может запустить рейсы из Минска в еще один эмират ОАЭ — Рас-эль-Хайму, рассказали в Республиканском союзе туристических организаций.

С осени «Белавиа» свяжет Минск и Рас-эль-Хайму

По словам директора Департамента по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма Иада Расбея, в ОАЭ входит семь эмиратов, а Рас-эль-Хайма — самый северный из них. На его территории находятся живописные Хаджарские горы и самая высокая точка Эмиратов.

Рейсовая программа находится в стадии обсуждения. Планируется, что полеты будут запущены с начала октября. Ожидается один или два рейса в неделю.

 
Теги: Минск
 
 
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«Белавиа» может запустить рейсы из Минска в еще один эмират ОАЭ — Рас-эль-Хайму, рассказали в Республиканском союзе туристических организаций.
 
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