С осени «Белавиа» свяжет Минск и Рас-эль-Хайму

«Белавиа» может запустить рейсы из Минска в еще один эмират ОАЭ — Рас-эль-Хайму, рассказали в Республиканском союзе туристических организаций.





По словам директора Департамента по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма Иада Расбея, в ОАЭ входит семь эмиратов, а Рас-эль-Хайма — самый северный из них. На его территории находятся живописные Хаджарские горы и самая высокая точка Эмиратов.

Рейсовая программа находится в стадии обсуждения. Планируется, что полеты будут запущены с начала октября. Ожидается один или два рейса в неделю.