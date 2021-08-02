Обзор дорожных происшествий на дорогах страны

Источник материала: БT

Александр Камович собрал всю актуальную информацию.





В Минске BMW столкнулся с автобусом. Погиб ребенок. По информации ГАИ, накануне вечером 39-летний водитель легкового авто ехал по улице Ваупшасова. Возле дома № 4 мужчина не справился с управлением и выехал на встречку. Там он столкнулся с городским транспортом. В результате ДТП 9-летний ребенок, который находился в салоне BMW, скончался на месте происшествия. На месте работали сотрудники ГАИ, СК, МЧС и эксперты. Возбуждено уголовное дело.





Неудачный маневр автоледи привел к ДТП в Бресте. Инцидент произошел сегодня утром. По информации ГАИ, местная жительница за рулем Opel при повороте направо заняла не свой ряд. После этого авто столкнулось с Volkswagen. От удара Opel съехал на тротуар.





В Добруше водитель Ford не уступил дорогу другому авто. Пострадали 2 человека. По информации ГАИ, виновник не выполнил требование дорожного знака "Движение без остановки запрещено" и выехал на перекресток. Там он столкнулся с Mercedes. В результате аварии водитель и пассажирка "немца" госпитализированы.





На автодороге Подсвилье - Голубичи 31-летний водитель Opel сбил велосипедистку. От полученных травм женщина скончалась. ДТП произошло рано утром. По предварительной информации, водитель был пьян.





В Оршанском районе столкнулись микроавтобус и фура - обошлось без пострадавших. ДТП произошло сегодня утром в деревне Андреевщина. На перекрестке не разминулись Iveco и большегруз DAF. Повреждения получило лишь авто.





Водитель Audi не учел дорожные условия и влетел в дерево. Авария произошла в поселке Видзы Браславского района. На закруглении дороги мужчина не справился с управлением и попал в аварию. В результате ДТП водитель и пассажирка получили травмы и были госпитализированы.





В Вороновском районе около полуночи 21-летний водитель Renault наехал на 51-летнего пешехода, который от удара влетел через лобовое стекло в салон авто. Пострадавший скончался на месте происшествия. По предварительной информации, он без фликера шел посреди дороги.





В Лидском районе водитель тягача MAN наехал на лежащего на дороге пешехода. Мужчина скончался на месте происшествия. Погибший - 53-летний житель деревни Заборцы. По некоторой информации, пешеход был пьян.





В Гродненском районе пострадали водитель и пассажиры легковушки. Девушка-шофер за рулем Mazda выехала на встречку для обгона. Но в этот момент обгон уже совершала девушка на Hyundai. Удар пришелся по касательной, Mazda съехала в кювет и перевернулась. Благодаря тому что все в салоне были пристегнуты, в том числе ребенок, серьезных травм удалось избежать. Как отмечают в ГАИ, на том участке, где произошла авария, обгон запрещен.







