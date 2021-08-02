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С 3 августа снова дорожает автомобильное топливо

02.08.2021 18:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

С 3 августа снова дорожает автомобильное топливо
Фото: mrganso, pixabay.com
С 3 августа в Беларуси максимальные розничные отпускные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

С 3 августа стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 94 копейки, АИ-95-К5-Евро — 2 рубля 4 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 26 копеек, ДТ — 2 рубля 4 копейки.

Это двадцать четвертое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 27 июля: дизель и бензины подорожали на 1 копейку. Тогда в «Белнефтехиме» рассказывали, что с 1 по 23 июля среднее значение котировок нефти составило 75 долларов США за 1 баррель и по отношению к уровню января увеличилось на 37 процентов, а цены на АЗС с начала года увеличились на 12,5 процента.

Напомним, в 2020 году цены на топливо менялись 16 раз, в 2019-м — 28, годом ранее — 27.
 
 
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Это двадцать четвертое изменение цен на автомобильное топливо в этом году.
 
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