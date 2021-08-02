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Спортивный арбитражный суд принял решение по отстранению Тимановской от Олимпиады

02.08.2021 18:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Спортивный арбитражный суд принял решение по отстранению Тимановской от Олимпиады
Кристина Тимановская. Фото: Facebook / Belarus Athletic Federation
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на отмену решения о ее отстранении от участия в Олимпийских играх. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу выездной панели CAS в Токио. Напомним, спортсменку ранее отстранили от выступлений по решению НОК Беларуси.

Напомним, 2 августа Белорусский фонд спортивной солидарности отправил в Спортивный арбитражный суд протест на решение отстранить Тимановскую от участия в Олимпийских играх.

Спортсменка должна была выступить на Олимпиаде 2 августа в предварительном забеге на дистанции 200 метров. Однако НОК Беларуси отстранил от участия на Играх в Токио-2020 Кристину Тимановскую «в связи с эмоционально-психологическим состоянием» по решению врачей (сама спортсменка позже опровергала, что ее осматривали врачи, только общался психолог). 1 августа ее доставили в аэропорт и пытались посадить на рейс Токио — Стамбул, но спортсменка отказалась улетать. Она обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой о помощи. В опубликованном видеоролике спортсменка говорит, что на нее оказывалось давление, что ее пытались вывезти из Японии без ее согласия.


Накануне этой ситуации спортсменка раскритиковала руководство нацкоманды за то, что ее заявили на эстафету 4 по 400 метра, тогда как спортсменка уже была заявлена на дистанции 100 и 200 метров. После этого бегунья подверглась осуждению в провластных телеграм-каналах и на белорусском телевидении.

В итоге спортсменка осталась в Токио, она заявила, что намерена просить убежище в одной из европейских стран. В МОК заявили, что Тимановская находится в безопасности и пообещали разобраться в ситуации.

2 августа Тимановская получила гуманитарную визу в посольстве Польши в Токио.
 
 
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Спортсменка должна была выступить на Олимпиаде в предварительном забеге на дистанции 200 метров.
 
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